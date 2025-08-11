خبرگزاری کار ایران
ارائه حمایت‌های روانی اجتماعی به آسیب‌دیدگان جنگ

ارائه حمایت‌های روانی اجتماعی به آسیب‌دیدگان جنگ
​سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حال ارائه خدمات حمایت‌های روانی اجتماعی به آسیب‌دیدگان جنگ مستقر در هتل‌های اسکان اضطراری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شاهین مظفری معاون آموزش، بازتوانی و مشارکت اجتماعی سازمان با بیان این خبر افزود: به منظور پیشگیری از آسیب‌های روانی و حمایت اجتماعی از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه، از طریق برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های به عمل آمده با دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیر دفتر سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استقرار تیم‌های حمایت روانی اجتماعی در محل‌های اسکان اضطراری (هتل‌های اسکان اضطراری) از تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴ آغاز شد. 

وی افزود: طی این مدت در فاز نخست غربالگری روانی اجتماعی افراد آسیب دیده صورت پذیرفت و سپس، در فاز دوم افراد غربال مثبت و گروه‌های در معرض آسیب در جلسات مداخله گروهی شرکت داده شدند و در مواردی که نیازمند مداخله فوری، خدمات تخصصی و یا خدمات مددکاری اجتماعی بودند، اقدامات و پیگیری‌های لازم صورت گرفت. 

مظفری ادامه داد: در مجموع در هر ۱۱ هتل اسکان اضطراری، ۳۸ کارشناس سلامت روان در قالب ۱۱ تیم به مدت ۳۸ روز مستقر شدند که در برخی هتل‌ها این خدمات همچنان ادامه دارد. 

به گفته معاون آموزش، بازتوانی و مشارکت اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از مجموع ۴۳۷ خانوار ساکن در این مراکز ۲۳۳ خانوار و مجموع ۶۴۷ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

مظفری عنوان کرد: تعداد ۷۷ مورد ارجاع فوری، ۱۸ مورد خدمات مددکاری اجتماعی و ۲۹۱ مورد مداخله گروهی صورت پذیرفته است. همچنین ۱۷۶ مورد از این افراد غربال مثبت استرس حاد بودند که خدمات حمایتی صورت پذیرفت و ۴۹ نفر از آن‌ها دارای پیشینه اختلال روانپزشکی بودند که پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شد. 

وی خاطرنشان کرد: ارائه این خدمات در کنار خدمات از راه دور نظیر سامانه‌های ۱۴۸۰ و ۴۰۳۰ و اعزام تیم‌های فوریتی و نیز خدمات مددکاری اجتماعی به گروه‌های آسیب‌پذیر (نظیر کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بسته خدمات بازتوانی در طول جنگ تحمیلی و پس از آن را شامل بوده است و این خدمات همچنان ادامه دارد.

