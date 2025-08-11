به گزارش ایلنا، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در جلسه شورای راهبری پارک ملی گلستان که با حضور استانداران خراسان شمالی و گلستان و اعضای این شورا برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: این دستور در راستای کاهش تعارضات محیط بانان زحمتکش و شریف این مرز و بوم و به عنوان پایلوت در یکی از ارزشمندترین ذخیره گاه‌های زیست کره کشور یعنی پارک ملی گلستان انجام خواهد گرفت.

وی افزود: بعد از اجرای این طرح و بررسی نقاط ضعف و قوت آن، این طرح در سایر مناطق کشور نیز عملیاتی خواهد شد تا بخشی از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در حفاظت از مناطق چهارگانه و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست جبران شود.

او با اشاره به ارائه گزارشات متعدد در حوزه‌های مختلف محیط‌زیستی در جلسات هیات دولت در طول یک سال گذشته، گفت: رویکرد دولت و شخص رییس جمهور نگاه ویژه به امر حفاظت از محیط زیست است و به همین دلیل علاوه بر تقویت تجهیزات و فناوری‌های پایش، رویکرد نرم افزاری بخصوص آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی و ذی نفعان نیز مدنظر است.

انصاری اضافه کرد: با اصلاح اساسنامه و نگاه ویژه به تمامی ذی نفعان، اثرگذاری شورای راهبری تقویت می‌شود و همه تلاش‌ها باید معطوف به کاهش تعارضات و افزایش حفاظت از ذخایر ارزشمند طبیعی پارک ملی گلستان باشد.

در این جلسه علی اصغر طهماسبی، استاندار گلستان و بهمن نوری استاندار خراسان شمالی نیز به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه حفاظت از پارک ملی گلستان پرداختند و بر لزوم مدیریت یکپارچه این مجموعه و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در امر حفاظت تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین مریم شهبازی هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان نیز با ارائه پیشنهادات درخصوص اصلاح اساسنامه گزارشی را ارائه کردند.

