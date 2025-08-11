به گزارش ایلنا، احمد دهقان با اعلام این خبر گفت: با وجود ممنوعیت ورود گردشگران به داخل پارک ملی لار، بی‌احتیاطی برخی گردشگران در حاشیه پارک منجر به بروز آتش‌سوزی شد و پس از دریافت گزارش، محیط ‌بانان به‌ سرعت به محل اعزام و با کمک عشایر و دامداران منطقه موفق به مهار کامل آتش شدند.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده جامعه محلی در این عملیات افزود: حضور به ‌موقع دامداران و عشایر، از گسترش حریق جلوگیری کرد و بار دیگر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی را نشان داد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، دهقان ضمن قدردانی از همکاری مردم، از همه خواست با رعایت مقررات و خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، مانع وقوع چنین حوادثی شوند و در صورت مشاهده دود یا حریق، موضوع را بلافاصله به محیط ‌بانان اطلاع دهند.

