اجرای بیش از ۱۲۰ پروژه علمی در حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی کشور
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اجرای بیش از ۱۲۰ پروژه علمی و کاربردی با هدف حفظ زیست بوم‌ها و سواحل دریایی کشور در چند سال اخیر، گفت: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در حفاظت، مدیریت و بازسازی اکوسیستم‌های دریایی کشور دارند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست، شهرام فداکار با تاکید بر نقش کلیدی دفتر زیست بوم های دریایی در مدیریت پایدار اکوسیستم‌های دریایی و بازسازی زیستگاه‌های ارزشمند، افزود: حوزه‌های متنوع این ۱۲۰ پروژه‌ شامل حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی، بررسی زیستگاه‌های آبسنگ‌های مرجانی، پهنه بندی عرصه های ساحلی، مطالعات پستانداران دریایی، بررسی وضعیت سلامت اکوسیستم های دریایی و مطالعات مرتبط با جنگل های مانگرو است که نشان‌دهنده توجه ویژه معاونت به سلامت دریاها و منابع طبیعی دریایی است.

وی تأکید کرد: از پروژه‌های کلیدی می‌توان به مطالعات بازسازی زیستگاه‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، پایش ساحل و فراساحل خلیج فارس و دریای عمان، تدوین برنامه های اقدام ملی گونه های در خطر انقراض و ارزیابی تنوع زیستی بی‌مهرگان دریایی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: همکاری مستمر با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط باعث افزایش کارآمدی این پروژه‌ها در جهت حفاظت پایدار محیط زیست دریایی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و مدیریتی شده است.

قیمت دیزل ژنراتور