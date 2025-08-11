وی تأکید کرد: از پروژه‌های کلیدی می‌توان به مطالعات بازسازی زیستگاه‌های تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، پایش ساحل و فراساحل خلیج فارس و دریای عمان، تدوین برنامه های اقدام ملی گونه های در خطر انقراض و ارزیابی تنوع زیستی بی‌مهرگان دریایی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: همکاری مستمر با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط باعث افزایش کارآمدی این پروژه‌ها در جهت حفاظت پایدار محیط زیست دریایی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و مدیریتی شده است.