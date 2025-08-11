استاندار تهران خبر داد؛
مراکز مشاوره دانشآموزی در پایتخت افزایش خواهد یافت
استاندار تهران از تشکیل نخستین مرکز اجتماعی کشور در استانداری تهران خبر داد و گفت: این مرکز با هدف مقابله هماهنگ با آسیبهای اجتماعی و هم افزایی میان دستگاهها فعالیت خواهد کرد، همچنین تعداد مراکز مشاوره دانشآموزی استان از ۲۱ به ۴۲ مرکز افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در چهارمین جلسه مشترک شورایهای آموزش و پرورش استان تهران با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاهها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی یکی از چالشهای مهم استان تهران به دلیل تراکم جمعیت و وجود بافتهای حاشیهای است که نیازمند اقدام جدی و منسجم و هماهنگ دستگاههای اجرایی میباشد.
وی افزود: برای نخستین بار در کشور، مرکز اجتماعی در استانداری تهران تشکیل شده که با ارتقا جایگاه آن، هماهنگی بیشتری میان ادارات کل آموزش و پرورش، بهزیستی، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط ایجاد خواهد شد، این مرکز بهصورت مستمر جلسات تخصصی برگزار کرده و برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی را دنبال میکند.
معتمدیان ادامه داد: در همین راستا، طبق مصوبه تعداد مراکز مشاوره دانشآموزی استان از ۲۱ مرکز به ۴۲ مرکز افزایش مییابد و با انعقاد تفاهمنامههای مشترک، ظرفیتهای بخش درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و سازمان نظام روانشناسی بهصورت یکپارچه در خدمت دانشآموزان و خانوادهها قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، استاندار تهران تاکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقاء خدمات مشاورهای، تقویت سلامت روانی و ایجاد همافزایی بین دستگاهها در حوزه آموزش و مسائل اجتماعی انجام میشود.