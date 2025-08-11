برنامههای موکب بینالملل کمیته زنان ستاد اربعین اعلام شد
کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران امسال برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و دیپلماسی بینالمللی، از پردهخوانی تا نشستهای میانفرهنگی در مسیر اربعین دارد.
به گزارش ایلنا، محورهای اصلی فعالیت کمیته زنان ستاد اربعین حسینی در بخش بینالملل، شامل اجرای پردهخوانی متناسب با فضای هر موکب و نوع مخاطب، برگزاری نشستهای تخصصی، نمایشگاههای چندزبانه و ارتباط چهره به چهره با زائران و فعالان فرهنگی از ملیتهای مختلف است.
در عمود ۱۰۸۰ که فضایی دخترانه دارد، روایتها با بیان و رویکرد خاص دختران ارائه میشود. همچنین پردهخوانی در عمود ۱۲۲۲ موکب مجمع جهانی شیعهشناسی، حسینیه نجف (عمود ۱۷۲) همراه با بزرگداشت مریم ابوذهب است و در عمود ۳۷۳ موکب اتحادیه آفریقا برنامههای دیگری در نظر گرفته شده است.
در کنار این برنامهها، سخنرانی رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران در عمود ۱۰۸۰ و سخنرانی و مشاوره در موکب تبشیرالثقافیه (عمود ۱۳۳۳) از موارد انجام شده است. همچنین در کربلا، نشست تخصصی در موکب سیدالاسعار، استقرار دائمی مبلغ در انتهای جاده آسفالت و در موکب لواءالخدمه، بخشی دیگر از برنامههای اجرایی این کمیته بوده است.
برگزاری نمایشگاه مشترک با بنیاد «حیات طیبه» با روایتگری به چهار زبان انگلیسی، عربی، اردو و فرانسه در مسیر طریقالحسین (ع) و کربلا و نیز نمایشگاه «سبک زندگی اربعینی» در ورودی دانشگاه اهلبیت (ع) از دیگر اقدامات فرهنگی این کمیته است.
در حوزه دیپلماسی فرهنگی، کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با حضور در مواکب خارجی و دیدار با زائران و فعالان فرهنگی از کشورهای مختلف، فرصت تبادل ایده و تجربه را فراهم کرده است. این ارتباطات شامل گفتوگو با بانوی طلبه از کشور کومور، دیدار مبلغ فرانسویزبان با کاروان اعزامی از کومور در اقامتگاه موکب نداءالاقصی، مصاحبه تلویزیونی با دو تن از همراهان کاروان و گفتوگوهای میدانی با زائرانی از کشورهای کانادا، عربستان، فلسطین، پاکستان، یمن و دیگر ملیتها بوده است.
نخستین نشست با حضور دو فعال فرهنگی عراق برگزار شده و قرار است در ادامه، این نشستها با مهمانانی از ملیتهای گوناگون و به زبانهای مختلف ادامه یابد.
این مجموعه برنامهها، ترکیبی از فعالیتهای فرهنگی و هنری تا ارتباطات میانفرهنگی و دیپلماسی مردمی را شکل داده که نشاندهنده نقش فعال زنان ایرانی در عرصه بینالملل و گفتمان اربعینی است.