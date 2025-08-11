خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت‌نام آموزش رایگان هوش مصنوعی به دانش‌آموزان ادامه دارد

ثبت‌نام آموزش رایگان هوش مصنوعی به دانش‌آموزان ادامه دارد
کد خبر : 1672490
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان به‌صورت کاملا رایگان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایلنا، طرح «ایران دیجیتال» که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود، آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان را به‌صورت کاملا رایگان در دستور کار دارد. 

با این پلتفرم آموزشی می‌توان دوره‌ها را هم در تلفن همراه و هم در کامپیوتر دنبال کرد. همچنین این آموزش‌ها در قالب بازی طراحی شده‌اند و مربیان و دستیار هوش مصنوعی پیوسته به سوالات دانش‌آموزان پاسخ خواهند داد. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  ثبت‌نام در این طرح از اردیبهشت‌ماه کلید خورده و همچنان ادامه دارد، علاقه‌مندان با مراجعه به وبگاه ثبت‌نام (https://irandigital.isti.ir) می‌توانند در طرح آموزش هوش مصنوعی شرکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور