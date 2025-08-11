ثبتنام آموزش رایگان هوش مصنوعی به دانشآموزان ادامه دارد
بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان بهصورت کاملا رایگان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا، طرح «ایران دیجیتال» که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و وزارت آموزش و پرورش اجرا میشود، آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان را بهصورت کاملا رایگان در دستور کار دارد.
با این پلتفرم آموزشی میتوان دورهها را هم در تلفن همراه و هم در کامپیوتر دنبال کرد. همچنین این آموزشها در قالب بازی طراحی شدهاند و مربیان و دستیار هوش مصنوعی پیوسته به سوالات دانشآموزان پاسخ خواهند داد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ثبتنام در این طرح از اردیبهشتماه کلید خورده و همچنان ادامه دارد، علاقهمندان با مراجعه به وبگاه ثبتنام (https://irandigital.isti.ir) میتوانند در طرح آموزش هوش مصنوعی شرکت کنند.