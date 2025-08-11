معاون آموزشی دانشگاه تهران:
علوم پایه کلید رسیدن به توسعه پایدار است
دومین نشست هماندیشی مدیران دانشکدهها و مؤسسات علوم پایه کشور، برای برگزاری نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، دومین نشست هماندیشی مدیران دانشکدهها و مؤسسات علوم پایه کشور، با حضور مسئولان دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و جمعی از مدیران علوم پایه کشور، روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه، بهصورت حضوری و مجازی در تالار شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد.
محمود کمرهای، معاون آموزشی دانشگاه تهران و رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، گفت: «باید انگیزه وطن پرستی، رفع نیازهای کشور، توسعه جشنواره در جهت مفید بودن، ارتباط و همکاری موثر با صنعت، محیطهای آکادمیک و تقویت جنبههای بینالمللی و دریافت ایده از دانشگاهها و مراکز معتبر با حفظ اصل کیفیت، جزو اهداف اصلی این جشنواره باشد و در همه موضوعات، پای ثابت همه رشتهها هوش مصنوعی باشد.»
کمرهای، با بیان اینکه درنهایت هدف جشنواره توسعه علوم پایه، ترغیب دانشجویان و استادان، آشنا کردن جامعه با علوم پایه، حمایت از طرحها، ایدهها و حمایت از کسب و کار بر مبنای علوم پایه است، گفت: «حمایت از فرصتهای مطالعاتی نیز میتواند به جشنواره افزوده شود و این موضوع فواید علمی فراوانی برای کشور خواهد داشت.»
در آغاز این جلسه نیز مجید سلیمانی دامنه، معاون پژوهشی دانشکدگان علوم، گزارشی از روند و اهداف برگزاری این نشست ارائه کرد.
در ادامه این نشست، که به همت دانشکدگان علوم و بنیاد علم و فناوری جمیلی برگزار شد، دکتر رضا عامری، رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و دبیر نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، با اشاره به اهمیت سه عنصر "نیروی انسانی متخصص"، "زیرساختها" و "سیاست پژوهشی" در موضوع پژوهش، گفت: «همه فعالیتهای تربیت دانشجو در دانشگاه، باید بهگونهای باشد که ما دانشجویانی تربیت کنیم که علاوه بر توانمندیهای علمی، بتوانند در زمینه کاربست فناوری و نوآوری نیز توانمند باشند.»
وی افزود: «چالشهای علوم پایه زیاد است، ولی باید از علوم پایه بهشدت حمایت کنیم؛ چراکه علوم پایه اساس و شالوده تمامی علوم و کلید رسیدن به یک توسعه پایدار برای کشور است.»
رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران با ابراز ناخرسندی از وضعیت علوم پایه در کشور، گفت: «علوم پایه وضع خوبی ندارد؛ وضعیت کنکور و دبیرستانها با چالشهای بزرگی روبروست که این معضل کمتر از کمآبی و سایر ناترازیها نیست. معلمان، خانههای ریاضیات، خانههای علم و انجمنهای علمی باید با حمایت جدّی از علوم پایه وارد شوند و دولتمردان و برنامهریزان حوزه علم و فناوری نیز از شکوفایی علوم پایه حمایت کنند.»
عامری در پایان با تاکید بر بهرهگیری از توان علمی دانشگاهها برای حل مسائل کشور، گفت: «دانشگاهیان باید با بخشهای مختلف در چرخه علوم، فناوری و پژوهش هماری و تعامل کنند تا بتوانیم از پتانسیلهای عظیم و بزرگی که در بین دانشجویان و استادان وجود دارد برای حل مشکلات استفاده کنیم.»
هادی مرادی سبزوار، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی و سرعت پیشرفت این رشته از علوم در جهان، بر اهمیت توجه و سرمایهگذاری در این رشته تاکید کرد و گفت: «میتوانیم با بهرهگیری از حمایتهای علمی و کسب و کار، مسئله هوشمندسازی را در بسیاری از صنایع، از جمله در صنایع معدنی که با خطرات جانی همراه است اجرایی کنیم.»
ابراهیم جمیلی، رئیس هیأت امنای بنیاد علم و فناوری جمیلی نیز بهعنوان دیگر سخنران این نشست، گفت: «هدف از برگزاری جشنواره، تنها معرفی استادان و دانشجویان برگزیده نیست و هدف این است که این ایدهپردازان را شناسایی و به جامعه معرفی کنیم و اینکه چگونه میتوان پل ارتباطی بین علوم پایه و مسئولان و تصمیمسازان برقرار کرد.»
مهندس جمیلی، هدف از برگزاری این نشست را دریافت دیدگاهها و پیشنهادات رؤسا و استادان حوزه علوم پایه برای ارتباط نظاممند بین دانشکدههای علوم پایه و جشنواره عنوان کرد و گفت: «انجمنهای علمی و تشکلهای علوم پایه که دانشجویان و استادان در آن فعالیت میکنند میتوانند به عنوان سرمایه اصلی علوم پایه قرار گیرند و برای توجه بیشتر به علوم پایه، باید نقش فیزیک، شیمی، علوم زیستی و رشتههای مرتبط و اثر مثبت آنها در زندگی تک تک افراد، برجسته شود.»
رئیس هیأتامنای بنیاد جمیلی تصریح کرد: «برای بینالمللی کردن این جشنواره، میتوان ضمن برقراری ارتباط با اساتید و دانشجویانی که مهاجرت کردهاند، از نظرات آنها در برگزاری جشنوارههای بینالمللی علوم پایه، استفاده کرد. باید با رعایت استانداردها رتبه علمی جشنواره را بالا برده و در جوانان انگیزه ایجاد کنیم که راه موفقیت را با تکیه بر آگاهی، سخت کوشی و یادگرفتن از شکستها در پیش بگیرند.»
وی در پایان تاکید کرد: «باید تلاش کنیم جزو کشورهایی باشیم که علوم پایه مطرح دارند و به رتبه قابل قبولی در این زمینه برسیم که این امر نیازمند اطلاعرسانی اعم از صفحههای شخصی، کانال انجمنهای علمی، دانشجویی و دانشگاهی است.»
ناصر غلامی، دبیر کمیته مدیریت و برنامهریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان نیز در بخش دیگری از این مراسم، گزارش جامعی از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد علم و فناوری جمیلی و هشت دوره برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ارائه کرد.
همچنین در این نشست، شرکتکنندگان حضوری و مجازی، به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و درباره موضوعات مطرح شده بحث و تبادل نظر کردند.