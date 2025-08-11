خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون آموزشی دانشگاه تهران:

علوم پایه کلید رسیدن به توسعه پایدار است

علوم پایه کلید رسیدن به توسعه پایدار است
کد خبر : 1672478
لینک کوتاه کپی شد.

دومین نشست هم‌اندیشی مدیران دانشکده‌ها و مؤسسات علوم پایه کشور، برای برگزاری نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، دومین نشست هم‌اندیشی مدیران دانشکده‌ها و مؤسسات علوم پایه کشور، با حضور مسئولان دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و جمعی از مدیران علوم پایه کشور، روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه، به‌صورت حضوری و مجازی در تالار شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد.

 محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران و رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، گفت: «باید انگیزه وطن پرستی، رفع نیازهای کشور، توسعه جشنواره در جهت مفید بودن، ارتباط و همکاری موثر با صنعت، محیط‌های آکادمیک و تقویت جنبه‌های بین‌المللی و دریافت ایده از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر با حفظ اصل کیفیت، جزو اهداف اصلی این جشنواره باشد و در همه موضوعات، پای ثابت همه رشته‌ها هوش مصنوعی باشد.»

کمره‌ای، با بیان اینکه درنهایت هدف جشنواره توسعه علوم پایه، ترغیب دانشجویان و استادان، آشنا کردن جامعه با علوم پایه، حمایت از طرح‌ها، ایده‌ها و حمایت از کسب و کار بر مبنای علوم پایه است، گفت: «حمایت از فرصت‌های مطالعاتی نیز می‌تواند به جشنواره افزوده شود و این موضوع فواید علمی فراوانی برای کشور خواهد داشت.» 

 در آغاز این جلسه نیز  مجید سلیمانی دامنه، معاون پژوهشی دانشکدگان علوم، گزارشی از روند و اهداف برگزاری این نشست ارائه کرد. 

در ادامه این نشست، که به همت دانشکدگان علوم و بنیاد علم و فناوری جمیلی برگزار شد، دکتر رضا عامری، رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و دبیر نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، با اشاره به اهمیت سه عنصر "نیروی انسانی متخصص"، "زیرساخت‌ها" و "سیاست پژوهشی" در موضوع پژوهش، گفت: «همه فعالیت‌های تربیت دانشجو در دانشگاه، باید به‌گونه‌ای باشد که ما دانشجویانی تربیت کنیم که علاوه بر توانمندی‌های علمی، بتوانند در زمینه کاربست فناوری و نوآوری نیز توانمند باشند.»

وی افزود: «چالش‌های علوم پایه زیاد است، ولی باید از علوم پایه به‌شدت حمایت کنیم؛ چراکه علوم پایه اساس و شالوده تمامی علوم و کلید رسیدن به یک توسعه پایدار برای کشور است.» 

رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران با ابراز ناخرسندی از وضعیت علوم پایه در کشور، گفت: «علوم پایه وضع خوبی ندارد؛ وضعیت کنکور و دبیرستان‌ها با چالش‌های بزرگی روبروست که این معضل کمتر از کم‌آبی و سایر ناترازی‌ها نیست. معلمان، خانه‌های ریاضیات، خانه‌های علم و انجمن‌های علمی باید با حمایت جدّی از علوم پایه وارد شوند و دولت‌مردان و برنامه‌ریزان حوزه علم و فناوری نیز از شکوفایی علوم پایه حمایت کنند.»

 عامری در پایان با تاکید بر بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور، گفت: «دانشگاهیان باید با بخش‌های مختلف در چرخه علوم، فناوری و پژوهش هماری و تعامل کنند تا بتوانیم از پتانسیل‌های عظیم و بزرگی که در بین دانشجویان و استادان وجود دارد برای حل مشکلات استفاده کنیم.» 

 هادی مرادی سبزوار، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی و سرعت پیشرفت این رشته از علوم در جهان، بر اهمیت توجه و سرمایه‌گذاری در این رشته تاکید کرد و گفت: «می‌توانیم با بهره‌گیری از حمایت‌های علمی و کسب و کار، مسئله هوشمندسازی را در بسیاری از صنایع، از جمله در صنایع معدنی که با خطرات جانی همراه است اجرایی کنیم.»

 ابراهیم جمیلی، رئیس هیأت امنای بنیاد علم و فناوری جمیلی نیز به‌عنوان دیگر سخنران این نشست،  گفت: «هدف از برگزاری جشنواره، تنها معرفی استادان و دانشجویان برگزیده نیست و هدف این است که این ایده‌پردازان را شناسایی و به جامعه معرفی کنیم و اینکه چگونه می‌توان پل ارتباطی بین علوم پایه و مسئولان و تصمیم‌سازان برقرار کرد.» 

مهندس جمیلی، هدف از برگزاری این نشست را دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادات رؤسا و استادان حوزه علوم پایه برای ارتباط نظام‌مند بین دانشکده‌های علوم پایه و جشنواره عنوان کرد و گفت: «انجمن‌های علمی و تشکل‌های علوم پایه که دانشجویان و استادان در آن فعالیت می‌کنند می‌توانند به عنوان سرمایه اصلی علوم پایه قرار گیرند و برای توجه بیشتر به علوم پایه، باید نقش فیزیک، شیمی، علوم زیستی و رشته‌های مرتبط و اثر مثبت آنها در زندگی تک تک افراد، برجسته شود.»

رئیس هیأت‌امنای بنیاد جمیلی تصریح کرد: «برای بین‌المللی کردن این جشنواره، می‌توان ضمن برقراری ارتباط با اساتید و دانشجویانی که مهاجرت کرده‌اند، از نظرات آنها در برگزاری جشنواره‌‌های بین‌المللی علوم پایه، استفاده کرد. باید با رعایت استانداردها رتبه علمی جشنواره را بالا برده و در جوانان انگیزه ایجاد کنیم که راه موفقیت را با تکیه بر آگاهی، سخت کوشی و یادگرفتن از شکست‌ها در پیش بگیرند.»

 وی در پایان تاکید کرد: «باید تلاش کنیم جزو کشورهایی باشیم که علوم پایه مطرح دارند و به رتبه قابل قبولی در این زمینه برسیم که این امر نیازمند اطلاع‌رسانی اعم از صفحه‌های شخصی، کانال انجمن‌های علمی، دانشجویی و دانشگاهی است.»

ناصر غلامی، دبیر کمیته مدیریت و برنامه‌ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان نیز در بخش دیگری از این مراسم، گزارش جامعی از فعالیت‌های انجام شده توسط بنیاد علم و فناوری جمیلی و هشت دوره برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ارائه کرد. 

هم‌چنین در این نشست، شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی، به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و درباره موضوعات مطرح شده بحث و تبادل نظر کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور