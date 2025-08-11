گودرزی تاکید کرد:
آمادگی کامل شهرداری تهران برای برگزاری آیین پیادهروی جاماندگان اربعین
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و رئیس کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین حسینی کشور از آمادگی کامل این مجموعه برای برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران خبر داد و گفت: تمام ظرفیتها و توان اجرایی مناطق درگیر، سازمانها، شرکتهای وابسته و نیروهای مردمی و جهادی برای این رویداد بسیج شدهاند.
به گزارش ایلنا، داود گودرزی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی میان مناطق و سازمانهای مرتبط، اظهار کرد: هماهنگیهای لازم میان بخشهای مختلف شهرداری تهران انجام شده است و اقداماتی همچون اجرای برنامههای نظافت و پاکسازی معابر قبل، حین و پس از مراسم، آمادهسازی مسیرها، حمایت از موکبها و… در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: در این دوره استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی، جهادی و داوطلبانه بهویژه همکاری مساجد، هیئتهای مذهبی و پایگاههای بسیج در طول مسیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این نهادها با ارائه خدماتی مانند برپایی ایستگاههای صلواتی، پخش نذورات و… شهرداری را یاری خواهند کرد.
به گفته معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران نیز با اکرانهای محیطی، نصب پرچمها و بنرهای اطلاعرسانی، سازمان مدیریت پسماند با استقرار ماشینآلات و نیروهای عملیاتی و سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی با آمادهسازی ایستگاههای ثابت و سیار و سازمان بهشت زهرا (س) نیز با همکاری مناطق به ویژه منطقه ۲۰، نسبت به استقرار مهپاش در طول مسیر اقدام خواهند کرد.
گودرزی ادامه داد: سازمان بوستانها نیز با همکاری مناطق درگیر، اقداماتی چون هرس و حذف شاخههای خشک، رسیدگی به فضای سبز و پاکسازی اطراف مسیر را انجام میدهد و سازمان میادین میوه و ترهبار با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، اقدام به کمک برای تهیه محصولات فرهنگی و مذهبی و اقلام مورد نیاز موکبها میکنند.
وی با اشاره به شناسایی ظرفیتهای مردمی در پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی گفت: هماهنگیهای لازم با مدارس و مساجد در طول مسیر پیادهروی برای استفاده شهروندان از سرویسهای بهداشتی انجام شده است. ضمنا سرویسهای بهداشتی پرتابل نیز در نقاط تعیین شده نصب میشوند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تاکید کرد: شرکت شهربان نیز در طول مسیر وظیفه حفظ انضباط شهری، هدایت شهروندان و همکاری با نیروهای انتظامی و جهادی را برعهده خواهد داشت.
به گزارش شهر، او در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجام شده با مناطق درگیر در مسیر اصلی راهپیمایی در مناطق ۱۲.۱۶ و ۲۰ و مناطق همجوار ۷.۱۳، ۱۴ و ۱۵ مکانهای مناسب برای استقرار عوامل اجرایی، گروههای جهادی و خدماتی پیشبینی شده است تا مراسم با نظم، امنیت و مشارکت گسترده مردمی برگزار شود.