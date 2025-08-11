ضرورت مصرف آب بستهبندی در پیادهروی اربعین
مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت استفاده از آب بستهبندی در مراسم پیادهروی اربعین، هشدار داد که مصرف آب غیربهداشتی میتواند زائران را در معرض بیماریهای عفونی خطرناک قرار دهد.
به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص مراسم پیادهروی اربعین، از جمله گرمای هوا، ازدحام جمعیت و احتمال آلودگی منابع آب، زائران باید حتماً از آبهای بستهبندی دارای نشان کیفیت و پروانه بهداشتی استفاده کنند.
وی افزود: مصرف آب از منابع ناشناس و غیربستهبندی میتواند منجر به انتقال بیماریهای عفونی نظیر وبا و اسهال شدید شود که در برخی موارد حتی ممکن است به شوک و خطر جانی منجر شود.
بهفر با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی و غذایی در این سفر معنوی، توصیه کرد: زائران از مصرف آب و غذاهای تهیهشده توسط افراد یا مراکز غیرمجاز خودداری کنند و در صورت بروز علائمی مانند اسهال، استفراغ یا تب، فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی همچنین بر همراه داشتن آب بستهبندی و شستوشوی مکرر دستها با آب و صابون تأکید کرد تا از بروز بیماریهای گوارشی و عفونی پیشگیری شود.