نرگس معدنی‌پور با اشاره به ادامه روند معمول انجام فعالیت‌های ورزشی بانوان در سالن‌های موجود در سوله‌های مدیریت بحران پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهارکرد: در آن ایام با توجه به تعطیلی بخش‌های مختلف و ضرورت توجه به سوله‌های مدیریت بحران به عنوان پایگاه‌های پشتیبان، فعالیت سالن‌های ورزشی موجود در این فضاها نیز متوقف شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوره ششم مدیریت شهری، تصمیم شورا بر این شد که سوله‌های بحران به کارکرد قبلی خود به عنوان پایگاه‌های پشتیبانی بحران بازگردند، یادآور شد: در همین راستا سازمان مدیریت بحران مدیریت سوله‌ها را بر عهده گرفت اما با توجه به اینکه ممکن بود سرانه ورزشی بانوان کاهش پیدا کند، از شهرداری درخواست کردیم که سالن‌های ورزشی موجود در سوله‌ها کماکان به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: سازمان ورزش از طرف کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر موظف شد مجموعه‌هایی را که امکان اختصاص یافتن به بانوان را دارد، شناسایی کند و گزارش آن را به ما ارائه دهد. در همین راستا ۲۱ مجموعه معرفی و بررسی شد. با توجه به اقدامات صورت گرفته، می‌توان گفت به سمتی می‌رویم که مجموعه‌های ورزشی بانوان را جایگزین سالن‌های سوله‌های بحران کنیم که سرانه ورزش بانوان کاهش پیدا نکند.

معدنی‌پور با تأکید بر اینکه در دوره ششم قرار شد از این سالن‌ها به صورت موقت استفاده شود، خاطرنشان کرد: ما از سازمان مدیریت بحران درخواست کردیم که سالن‌های ورزشی کماکان فعال بماند تا زمانی که بتوان به اندازه این سالن‌ها، مجموعه‌های جدید را جایگزین کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سالن‌های سوله‌های مدیریت بحران به صورت چند منظوره مورد استفاده قرار بگیرد، تصریح کرد: قاعدتاً سالن‎‌ها باید به بخش بحران اختصاص داده شود و در شرایط جنگی و بحرانی، باید کارکرد اصلی خود را داشته باشند. سالن‌های ورزشی بعد از جنگ به شرایط عادی برگشتند اما آن شرایط بحرانی نشان داد که ما باید زودتر مجموعه جایگزین ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه تاکنون کارکرد ۲۱ مجموعه ورزشی تعریف شده و در آستانه بهره‌برداری است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ تا مجموعه سوله الزهرا ویژه بانوان در تهران وجود دارد که باید این ۵۰ سوله با مجموعه‌های جدید جایگزین شوند. به هر شکل بخش ورزشی سوله‌ها تا جایگزینی کامل مجموعه‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد اما همانطور که گفتیم در زمان بحران، باید کارکرد پشتیبانی آن‌ها پررنگ‌تر باشد.

