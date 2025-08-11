خبرگزاری کار ایران
رگبار و رعد و برق در ۱۶ استان

سازمان هواشناسی امروز (دوشنبه) برای ارتفاعات تهران و ۱۵ استان دیگر کشور رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا  از سازمان هواشناسی، امروز (دوشنبه) در برخی نقاط در استان آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و در ساعات بعد از ظهر در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، جنوب و شرق لرستان، شمال و شرق خوزستان، جنوب و غرب فارس، ارتفاعات هرمزگان و جنوب کرمان، در بعضی ساعات رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می شود.

سه شنبه و چهارشنبه این شرایط در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور رخ خواهد داد.

همچنین سه شنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و جنوب و جنوب غرب فارس و چهارشنبه در ارتفاعات هرمزگان و جنوب کرمان، افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، مرکز، دامنه های جنوبی البرز، غرب و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک رخ خواهد داد.

وزش باد در نیمه شرقی کشور به‌ویژه استان‌های خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان شدت خواهد داشت.

طی پنج روز آینده دریای عمان، سه شنبه خلیج‌فارس و تنگه هرمز و از امروز تا چهارشنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، از بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

