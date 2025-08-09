ثبت ۴۶.۵ میلیون تردد خودرو در اربعین امسال

وی اظهار کرد: در این مدت، بیشترین میزان افزایش تردد در استان‌های کردستان، ایلام و خوزستان ثبت شده ضمن اینکه تردد ثبت شده در استان های آذربایجان غربی و کرمانشاه در مقایسه با سال قبل، کاهش محسوسی را نشان می دهد.

کاهش تلفات ناشی از تصادفات در اربعین امسال

سرهنگ کرمی اسد افزود: تعداد وسایل نقلیه وارد شده به محدوده مرزهای اربعینی در ۱۴ روز اخیر ۶۳۰ هزار دستگاه است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه در تردد خودروهای سواری، وانت و اتوبوس به سمت مرزهای غربی ویژه در مرز مهران است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۰۴ نفر در تصادفات استان‌های مرزی در ایام اربعین جان خود را از دست دادند که امسال با ۵ عدد کاهش به ۹۹ نفر رسیده و تعداد مجروحان تصادفات نیز با ۱۹ درصد کاهش به ۲ هزار و ۲۴۴ نفر رسیده است.

سرهنگ کرمی اسد با اشاره به اینکه آمار فوت زائران در اربعین سال گذشته ۱۲ نفر و امسال به ۹ نفر و تعداد مصدومان نیز از ۱۰۶ نفر در سال قبل به ۷۲ نفر کاهش یافته است.

بیشترین تصادفات در چه ساعاتی است

وی اظهار کرد: بیشترین زمان وقوع تصادفات فوتی و جرحی ایام اربعین امسال، ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ با ۲۴ درصد، ۲۰ تا ۲۴ با ۲۲ درصد و ۸ تا ۱۲ با ۲۰ درصد است ضمن اینکه وقوع تصادف منجر به فوت و جرح در راه‌های فرعی ۱۱ درصد و در راه‌های روستایی یک درصد افزایش یافته است.

رییس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش ۳ درصدی تصادف با کامیون و یک درصدی برخورد با موتورسیکلت، علت تامه بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی را عدم توجه به جلو، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی اعلام کرد.

سرهنگ کرمی اسد تصریح کرد: استان های آذربایجان غربی با ۲۷ فوتی و ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ایلام با ۱۳ فوتی و ۴۴ درصد افزایش و کردستان با ۱۶ فوتی و هفت درصد افزایش به ترتیب بیشترین میزان افزایش مرگ و میر تصادفات در مقایسه با اربعین سال قبل را دارند.

ثبت‌نام دو میلیون و ۵۰۰ هزار زائر در سامانه سماح

وی اعلام کرد که تا ساعت ۸:۰۰ صبح امروز (۱۸ مرداد)، آمار قطعی ثبت‌نام زائران در سامانه سماح به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد افزایش داشته است، برهمین اساس ۵۹ درصد این افراد، مرد و مابقی زن هستند.

به گفته وی، استان تهران با ۱۶ درصد، خوزستان ۱۲.۸ درصد، اصفهان ۹.۸ درصد، خراسان رضوی ۹.۱ درصد، فارس ۵.۷ درصد، قم ۵.۱ درصد و کرمان ۳.۸ درصد به ترتیب بیشترین سهم در ثبت‌نام زایران اربعین امسال را دارند که البته باید به افزایش چشمگیر سهم استان‌های خوزستان، قم، اصفهان، ایلام، کرمان و کردستان نسبت به سال گذشته هم اشاره کرد.

سرهنگ کرمی اسد افزود: مرز مهران با ۵۶ درصد، همچنان بیشترین آمار تردد زایران اربعین را به خود اختصاص داده و پس از آن مرزهای شلمچه با ۲۲ درصد، خسروی با ۱۰ درصد، چذابه با ۷ درصد و مرزهای هوایی با ۳ درصد قرار دارد که البته آمار تردد زایران در مرز مهران نسبت به سال گذشته سه درصد کم شده است.

خروج بیش از ۲.۸ میلیون زایر از مرزهای کشور

رییس پلیس راه راهور فراجا در ادامه اظهار کرد: از ابتدای آغاز طرح اربعین در چهارم مرداد تا ساعت ۹:۰۰ صبح امروز(۱۸ مرداد)، بیش از ۲ میلیون و ۸۶۴ هزار زایر از مرزهای کشور خارج شده‌اند که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر ایرانی و ۱۶۱ هزار نفر نیز تبعه خارجی هستند.

به گفته وی، بیشترین آمار خروج زایر نیز با ۴۶ درصد مربوط به مرز مهران است و مرزهای شلمچه با ۲۷ درصد، خسروی ۱۴ درصد، چذابه ۷ درصد و مرزهای هوایی، تمرچین و باشماق به ترتیب ۴، ۲ و ۱ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

سرهنگ کرمی اسد با بیان اینکه ۷۷۵ هزار و ۲۱۴ نفر از زائران به کشور بازگشته‌ و حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر معادل ۶۳ درصد مجموع زائران، همچنان در عراق حضور دارند، افزود: مرز مهران با ۴۰.۵ درصد، شلمچه ۳۰ درصد و خسروی ۸ درصد به ترتیب بیشترین آمار ورود زایران را دارند.