به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ محمد سراب‌نشین گفت: در سازمان مدیریت میادین با توجه به گستره جغرافیایی و حجم مراجعات قابل توجهی که به صورت روزانه دارد؛ موضوع کاهش مصرف نایلون از نظر کمیت و کیفیت بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: بر همین اساس دستورالعملی به تمامی غرف میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران ابلاغ کرده‌ایم، در غرف فروش میوه و فرنگیجات از نایلکس‌هایی با سایز کوچکتر و یا نهایت متوسط توسط بهره‌برداران توزیع می‌شود.

معاون بهره‌برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین بهره‌برداران در کنار ترازوهای خود امکان توزیع کیسه‌های پارچه‌ای و کاغذی را نیز دارند تا اگر شهروندان بخواهند؛ محصولات آن‌ها در کیسه‌های پارچه‌ای و کاغذی تحویل داده می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر کیسه‌های کاغذی و پارچه‌ای در غرف خشکبار و حبوبات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع در این غرف استفاده از نایلون‌های پلاستیکی ممنوع است.

سراب‌نشین یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات انجام شده در غرف میادین و بازارهای میوه و تره‌بار این است که یک نفر نیزوی کمکی را در کنار صندوق‌دارها قرار داده‌ایم تا محصولاتی را که شهروندان خریداری می‌کنند؛ توسط این افراد به درستی داخل کیسه‌ها چیدمان شود تا نایلکس کمتری مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کاهش مصرف نایلون، مهمترین مساله فرهنگ‌سازی، تبلیغ، آموزش، تهیه فایل‌های صوتی و پخش آن در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار است؛ تاکید کرد: این پیام‌ها شامل پیام‌های بهداشتی در رابطه با کاهش مصرف نایلکس است. همچنین در فیش خرید شهروندان نیز پیام‌هایی در این رابطه منتشر می‌شود. نصب بنر، پوستر و بیلبورد در سطح میادین و بازارهای میوه و تره‌بار نیز اقدامات دیگری است که در این رابطه انجام شده است.

معاون بهره‌برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: با توجه به افزایش میزان عرضه محصولات و تقاضای شهروندان در ۴ سال اخیر که ۳۰ درصد بوده است؛ اقداماتی که در جهت کاهش مصرف نایلون در سطح سازمان انجام شده، شاهد کاهش مصرف بوده‌ایم.

وی افزود: طبق آمار موجود از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۳ درصد کاهش مصرف نایلون را در بازارها و میادین میوخه و تره بار داشته‌ایم. به عبارتی طبق برنامه‌ای که شهرداری تهران به سازمان‌ها ابلاغ کرده که بر مبنای آن باید سالانه ۴ درصد کاهش مصرف نایلکس داشته باشند؛ سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار با توجه به حجم مراجعه شهروندان و توزیع محصولات از این برنامه جلوتر است.

سراب‌نشین درباره رویکرد سازمان مدیریت میادین نسبت به استفاده از نایلکس‌های تجزیه‌پذیر در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران توضیح داد: استفاده از نایلون‌های تجزیه‌پذیر که تبلیغات استفاده از آن نیز در کشور وجود دارد، با اما و اگرهایی روبه‌روست. به عنوان مثال هیچ کدام از سازمان‌های متولی محیط‌زیست تایید تجزیه‌پذیر بودن این محصولات را در سطح کشور انجام نداده‌اند.

او اضافه کرد: با توجه به موادی که در پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر استفاده می‌شود؛ وقتی در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند به ذرات بسیار کوچک تحت عنوان ماکروپلاستیک‌ها تبدیل می‌شوند که این مواد همچنان در محیط باقی می‌مانند و از طریق سیستم تنفسی وارد بدن انسان و یا حیوانات شده و مشکلاتی برای سلامتی به وجود می‌آورند.

وی در پایان درباره رویکرد سازمان مدیریت میادین در سال ۱۴۰۴ درباره کاهش مصرف نایلکس در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تاکید کرد: در حال حاضر نظارت بر اجرای همان دستورالعمل هفتگانه‌ای که قبلا به بهره‌برداران تمامی غرف میادین و بازارهای میوه و تره‌بار اعلام شده؛ انجام می‌دهیم. آمار کاهش مصرف نایلکس به صورت ماهانه از طریق غرف تهیه می‌شود. تبلیغ نسبت به کاهش مصرف نایلون نیز در دستور کار سازمان مدیریت میادین قرار دارد.

انتهای پیام/