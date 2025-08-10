در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
اعزام ۶۵ هزار نفر از خانوادههای تحت پوشش به کربلا/ کمک هزینه زیارتی از ۳ تا ۵ میلیون
معاون امور فرهنگی کمیته امداد از اعزام ۶۵ هزار نفر از خانوادههای تحت پوشش به عتبات عالیات در ایام اربعین خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی متقیفر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد در خصوص اعزام مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به مراسم اربعین گفت: در سالهای گذشته در راستای برنامه های زیارتی مددجویان کمیته امداد، در ایام اربعین سفر به کربلای معلی و در ایام پایان ماه صفر به مشهد مقدس، تحت عنوان اردوهای شوق زیارت سالانه برگزار میشود. در همین راستا سال گذشته ۶۰ هزار نفر از مددجویان را به سفر عتبات عالیات اعزام کردیم.
وی افزود: در سال جاری نیز ۶۵ هزار نفر از خانواده های تحت پوشش از این کاروانهای زیارتی اعزام خواهند شد. همچنین در اردوهای مشهد مقدس که تحت عنوان شوق زیارت است، میزبان عزیزانی از سراسر کشور خواهیم بود و این امر تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت.
به گفته وی برای زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین، مددجویان کمیته امداد در قالب کاروانهایی که به صورت مردمی تشکیل میشود و به واسطه مؤسسات و خیریههایی که فعالیت میکنند، کمک هزینهای برای سفر این عزیزان پرداخت میشود. هدف این است که مددجویان بتوانند در ایام اربعین، که تقریباً از هفته گذشته آغاز شده و تا هفته بعد از اربعین ادامه دارد، مشرف شوند و به زیارت عتبات عالیات نائل گردند.
متقیفر افزود: برای مددجویان کمیته امداد حداقل مبلغ سه میلیون تومان و حداکثر پنج میلیون تومان به صورت بلاعوض پرداخت میکنیم تا بتوانند به سفر زیارتی خود بپردازند.