به گزارش ایلنا، در پیام سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار آمده است: روزی که یاد و نام شهید صارمی عزیز، سمبل شجاعت و ایثار در عرصه اطلاع‌رسانی را زنده نگه می‌دارد، ضمن تقدیر و ارج نهادن به نقش بی‌بدیل خبرنگاران، به ویژه اصحاب رسانه‌ای که در حوزه پلیس راهور فراجا فعالیت می‌کنند، نکاتی چند را به عنوان رئیس پلیس راهور فراجا عرض می‌کنم.

خبرنگاری در حوزه پلیس راهور، بیش از هر چیز، مسئولیتی خطیر و حساس است؛ مسئولیتی که با دغدغه‌های مردم در ارتباط مستقیم است؛ دغدغه‌هایی که هر روز در دل جاده‌ها، خیابان‌ها و مسیرهای پرتردد کشور جاری است؛ دغدغه‌هایی از جنس امنیت جان شهروندان در برابر خطرات تصادفات، نظم و انضباط ترافیکی، مدیریت روانی جریان‌های رفت‌وآمد و ارتقاء سطح آگاهی عمومی در خصوص قوانین و مقررات رانندگی.

خبرنگار در این عرصه، چشم بینا و صدای رسای پلیس است؛ او باید با تیزبینی و حساسیت، واقعیت‌های پشت اعداد و آمار تصادفات، پیامدهای تخلفات رانندگی که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، و چالش‌های زیرساختی و رفتاری موجود در جاده‌ها را به جامعه منتقل کند. آگاهی‌بخشی موثر و دقیق رسانه‌ای، یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از حوادث است که می‌تواند با ایجاد فرهنگ صحیح رانندگی و احترام به قوانین، جان هموطنان را نجات دهد.

از این رو، خبرنگارانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، همکارانی ارزشمند و همراهان گرانقدری برای پلیس راهور هستند که با قلم و تلاش خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق امنیت ترافیکی و ارتقای سلامت اجتماعی ایفا می‌کنند.

اینجانب ضمن قدردانی عمیق از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شما عزیزان در انعکاس واقعیت‌ها، ترویج فرهنگ ایمنی و حمایت از قانون، روز خبرنگار را به همه شما بزرگواران تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونتان را در مسیر روشنگری و خدمت به مردم شریف کشور عزیزمان از خداوند متعال مسألت دارم.

انتهای پیام/