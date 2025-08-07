به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، دکتر شهریار نفیسی مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، از برگزاری نشست این شورا با حضور وزیر بهداشت، جمعی از معاونان وزیر، رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی دارای دوره‌های دستیاری، نمایندگان وزیر و اعضای کمیسیون‌های مرتبط خبر داد.

وی با بیان این که در این نشست موضوعات مهمی در حوزه آموزش تخصصی پزشکی بررسی و به تصویب رسید، گفت: آیین‌نامه ارزشیابی و اعتباربخشی دوره‌های تخصصی که با بازنگری و اصلاحات جدید ارائه شده بود، به تصویب اعضای شورا رسید. همچنین آیین‌نامه ۴۰ امتیازی بازنگری‌شده و موارد مربوط به آیین‌نامه پذیرش مستقیم دستیاری در رشته‌های کم متقاضی نیز با تغییراتی مورد تأیید قرار گرفت.

دکتر نفیسی افزود: در این جلسه همچنین بازنگری تعدادی از برنامه‌های آموزشی بررسی و تصویب شد. این مصوبات نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش تخصصی پزشکی و بهبود فرآیند تربیت دستیاران خواهند داشت.

