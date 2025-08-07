خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین‌نامه‌های مهم حوزه آموزش تخصصی پزشکی مورد بازنگری قرار گرفت

کد خبر : 1671085
لینک کوتاه کپی شد.

نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد و طی آن، آیین‌نامه‌های مهم حوزه آموزش تخصصی پزشکی از جمله ارزشیابی، اعتباربخشی و پذیرش دستیاری مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، دکتر شهریار نفیسی مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، از برگزاری نشست این شورا با حضور وزیر بهداشت، جمعی از معاونان وزیر، رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی دارای دوره‌های دستیاری، نمایندگان وزیر و اعضای کمیسیون‌های مرتبط خبر داد.

وی با بیان این که در این نشست موضوعات مهمی در حوزه آموزش تخصصی پزشکی بررسی و به تصویب رسید، گفت: آیین‌نامه ارزشیابی و اعتباربخشی دوره‌های تخصصی که با بازنگری و اصلاحات جدید ارائه شده بود، به تصویب اعضای شورا رسید. همچنین آیین‌نامه ۴۰ امتیازی بازنگری‌شده و موارد مربوط به آیین‌نامه پذیرش مستقیم دستیاری در رشته‌های کم متقاضی نیز با تغییراتی مورد تأیید قرار گرفت.

 دکتر نفیسی افزود: در این جلسه همچنین بازنگری تعدادی از برنامه‌های آموزشی بررسی و تصویب شد. این مصوبات نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش تخصصی پزشکی و بهبود فرآیند تربیت دستیاران خواهند داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور