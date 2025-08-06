وزیر آموزش‌ و پرورش وارد مشهد شد

این سفر که در راستای اجرای نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی و پرورشی صورت می‌گیرد، وزیر آموزش و پرورش در جریان آن، چند طرح از جمله دارالقرآن و مدرسه خیرساز «هانیه غفوریان» در چناران را افتتاح خواهد کرد.

وی در ادامه در نشست مشترک شورای آموزش و پرورش شهرستان‌های چناران، گلبهار و طرقبه‌شاندیز حضور خواهد یافت.