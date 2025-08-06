خبرگزاری کار ایران
وزیر آموزش‌ و پرورش وارد مشهد شد

وزیر آموزش‌ و پرورش وارد مشهد شد
کد خبر : 1670898
وزیر آموزش و پرورش با هدف افتتاح چند پروژه آموزشی و پرورشی، تجلیل از خیرین مدرسه ساز و شرکت در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان چناران وارد مشهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، که با هدف افتتاح چند پروژه آموزشی و پرورشی، تجلیل از خیرین مدرسه ساز و شرکت در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان چناران به استان خراسان رضوی سفر کرده بود، هم اکنون در بدو ورود به مشهد مقدس، در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، مورد استقبال مصطفی اسدی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی قرار گرفت.

این سفر که در راستای اجرای نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی و پرورشی صورت می‌گیرد، وزیر آموزش و پرورش در جریان آن، چند طرح از جمله دارالقرآن و مدرسه خیرساز «هانیه غفوریان» در چناران را افتتاح خواهد کرد.

وی در ادامه در نشست مشترک شورای آموزش و پرورش شهرستان‌های چناران، گلبهار و طرقبه‌شاندیز حضور خواهد یافت.

انتهای پیام/
