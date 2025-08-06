آمادهباش کامل مرزها برای میزبانی از زائران اربعین
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین از کاهش فشار در مرز مهران بهعنوان بخشهایی از آمادگی کامل ستاد اربعین برای برگزاری این مراسم معنوی خبر داد.
به گزارش ایلنا ، جواد تشکری، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین، در گفتگوی رادیویی با اشاره به روند ثبتنام زائران اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه سماح برای شرکت در مراسم پیادهروی اربعین ثبتنام کردهاند.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت و آمادگی مرزها افزود: در مرکز پایش ستاد اربعین مستقر در وزارت کشور، تمامی مرزها بهصورت لحظهای رصد میشوند تا انشاءالله مراسم پیادهروی اربعین با امنیت، آرامش و رفاه نسبی برای زائران برگزار شود. این سطح از آمادگی حاصل جلسات مستمر و پیگیریهای یکساله ستاد مرکزی اربعین است که اکنون به اوج خود رسیده است.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین همچنین درباره جزئیات بیمه زائران گفت: با مراجعه به سامانه سماح، زائران در ابتدا مبلغ ۱۴۰ هزار تومان پرداخت میکنند که از این مبلغ، ۱۱۵ هزار تومان مستقیماً به حساب شرکت بیمه «معلم» بهعنوان بیمهگر اصلی اربعین در سال جاری واریز میشود و ۲۵ هزار تومان نیز بهمنظور ارائه خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد.
وی گفت: چنانچه حادثهای برای زائران ایرانی در کشور عراق رخ دهد، افرادی که در سامانه سماح نامنویسی کرده و حق بیمه پرداخت کردهاند، تحت پوشش بیمه قرار میگیرند. در صورت بروز حادثه برای زائران، اعضای هلال احمر مسئولیت انتقال مصدومان به بیمارستانهای عراق را برعهده خواهند داشت.
این مقام مسئول ادامه داد: در بیمارستانهای عراق، نمایندگان بیمه مستقر هستند که امور مالی و رسیدگی به پروندههای درمانی زائران را انجام میدهند؛ با این حال، در صورتی که زائری به بیمارستانی مراجعه کند که نماینده بیمه «معلم» یا همان بیمه زیارت اربعین در آن حضور نداشته باشد، باید مدارک کامل درمان را از بیمارستان دریافت کرده و هزینهها را شخصاً پرداخت کند. سپس، میتواند با مراجعه به نمایندگان بیمه در مسیر بازگشت یا پس از ورود به کشور و مراجعه به دفاتر بیمه در شهر محل سکونت، نسبت به دریافت حق بیمه اقدام کند.
وی تاکید کرد: حتی در صورت عدم مشاهده نماینده بیمه در عراق، زائران نباید نگران باشند، چرا که میتوانند با ارائه مدارک درمانی به دفاتر رسمی بیمه مرتبط با زیارت اربعین در ایران، هزینههای درمانی خود را پیگیری و دریافت کنند.
تشکری درباره خدماترسانی به زائرانی که توانایی راهرفتن طولانیمدت ندارند، اظهار کرد: بسیاری از افراد بهصورت نذری اقدام به خدمت با ویلچر در مسیر پیادهروی میکنند و معمولاً شخصاً جلو میآیند و پیشنهاد کمک میدهند، اما اینکه ایستگاه یا محل مشخصی برای تحویل گرفتن ویلچر در مسیر مشایه وجود داشته باشد، حداقل تاکنون بهصورت رسمی اعلام نشده و بنده از آن مطلع نیستم.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تردد خودرویی در مرز مهران تأکید کرد: بارها اعلام شده که زائران در صورت استفاده از خودروی شخصی، آن را در پارکینگهای مشخص شده مستقر کنند و از رها کردن خودرو در خیابانها و پیادهروهای مهران پرهیز کنند.
وی افزود: پارکینگهای رسمی اربعین ظرفیت بسیار بالایی دارند و حتی در شلوغترین روزها نیز بخشی از ظرفیت آنها خالی میماند. با این حال، برخی زائران خودروهای خود را در حاشیه خیابانها پارک کردهاند که توسط پلیس راهور شناسایی و به پارکینگ قطعه چهار منتقل میشوند.
به گفته وی، زائرانی که پس از بازگشت خودرویشان را در محل رها شده نمییابند، میتوانند با تماس با شمارههای ۱۱۰ یا ۱۲۰، آدرس دقیق محل پارک وسیله نقلیه خود را از پلیس دریافت کنند.
سخنگوی ستاد اربعین در ادامه به روند رو به رشد تردد از سایر مرزها اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، حدود ۶۰ درصد زائران از مرز مهران خارج میشدند، اما اکنون این عدد کاهش یافته و بخشی از ترافیک جمعیتی به سایر مرزها منتقل شده است. حال حاضر ۳۲ درصد از ترددها از طریق شلمچه انجام میشود (در حالی که این عدد در سالهای گذشته ۲۴ درصد بود)، چذابه به ۸ درصد رسیده و باشماق و تمرچین نیز به ترتیب یک و ۲ درصد را به خود اختصاص دادهاند. کاهش فشار از روی مرز مهران به بهبود تردد و کاهش معطلی کمک کرده است.
تشکری درباره وضعیت ازدحام و انتظار در مرزها نیز گفت: در حال حاضر کمترین میزان ایستایی و معطلی در مرزها گزارش شده و حتی زمانی که چهار یا پنج کاروان بهصورت همزمان به مرز میرسند، فرآیند عبور آنها به سرعت و بدون اختلال انجام میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جانباختگان احتمالی در عراق گفت: در صورت فوت زائری در کشور عراق، فرآیند تحویل پیکر توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مدیریت میشود و همکاران کنسولی نیز این موضوع را با دقت پیگیری میکنند. انشالله که هیچ زائری در این مسیر جان خود را از دست ندهد و همه با سلامتی، سهولت، امنیت، عزت و آسایش کامل، زیارت خود را به انجام برسانند.
وی همچنین با اشاره به آمار بازگشت زائران، اعلام کرد: طبق برآوردها، در بازه کوتاه دو تا سه روزه، حدود ۹۰۰ هزار نفر از زائران قصد بازگشت به کشور را دارند که این امر به حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. در حال حاضر ۶۵۰۰ اتوبوس برای این منظور تأمین شده و ۵ هزار دستگاه دیگر نیز از سازمانها و نهادهای مختلف درخواست شده است تا خدماترسانی بازگشت زائران بدون مشکل انجام شود.