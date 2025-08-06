بهبودیافتگان سرطان؛ سفیران سلامت باشند
رئیس پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی گفت: بهبودیافتگان سرطان میتوانند در حوزه «خودمراقبتی و پیشگیری از سرطان» و «امید دادن به مبتلایان» سفیران سلامت باشند. به طور قطع، امیدبخشی به مبتلایلان به سرطان میتواند در روند درمانی این افراد نقش اثرگذار باشد.
به گزارش ایلنا، رامین صرامی فروشانی، رئیس پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی در نشست «یک روایت زنده از پژوهش و درمان در ایران» که امروز (۱۵ مرداد) برگزار شد، اظهار کرد: هنگامی که بهبودیافتگان و درمانشدگان سرطان پستان را مشاهده میکنیم، به این نتیجه میرسیم که شاید بتوانیم به پرسش «آیا برای کشور خود کاری کردهاید؟» پاسخ دهیم.
وی ادامه داد: شاید بتوانیم به پرسش برای کشور خود چه کردهایم و پاسخگوی هزینههای تحصیل رایگان خود در کشور باشیم اما به طور قطع شما بهبودیافتگان میتوانید شفاعت ما را در دنیای دیگر بکنید.
وی با بیان اینکه پیشگیری از سرطان امری ضروری است، خاطرنشان کرد: پیشگیری از سرطان و افزایش خود مراقبتی یک امر ضروری است. من بر این باور هستم که نقش بهبودیافتگان سرطان در آگاهیبخشی و پیشگیری از این بیماری غیرقابل کتمان است.
صرامی فروشانی توضیح داد: با توجه به اثرگذاری که بهبودیافتگان سرطان میتواند در پیشگیری و درمان این بیماری داشته باشند، برگزاری جلساتی از این دست ضروری است.