صدور حکم حبس برای مدیر یک واحد آلاینده در پردیس به دلیل تخلف زیست محیطی

به گزارش ایلنا، سید حسن فراهانی با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام جرم این اداره علیه یک واحد آلاینده و پس از پیگیری‌های حقوقی، مراجع قضایی شهرستان متصدی این واحد را به یک سال حبس تعزیری محکوم کردند.

وی با بیان اینکه این واحد بدون رعایت ضوابط زیست محیطی، با تخلیه غیرمجاز فاضلاب، موجب آلودگی محیط زیست و تهدید علیه سلامت عمومی شده بود، افزود: علیرغم صدور اخطاریه‌های متعدد، متصدی واحد اقدامی برای رفع آلودگی انجام نداد و در نتیجه موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و منجر به صدور حکم شد.

فراهانی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط زیست محیطی از سوی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی، اظهار داشت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس با هرگونه فعالیت آلاینده که سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد، برخورد قانونی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی وظیفه‌ای همگانی است و این اداره در برخورد با متخلفان زیست محیطی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

