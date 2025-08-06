جزئیات طرح جامع بازآرایی و بهینهسازی ساختار شرکتهای تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان
علی صادقی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، از آغاز اجرای طرح جامع ساماندهی شرکتهای تابعه این صندوق با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش سودآوری و خلق ثروت پایدار برای فرهنگیان عضو خبر داد. به گفته وی، این طرح در پی آسیبشناسی دقیق سبدسرمایهگذاری و ساختار کسبوکارهای صندوق و با رویکردی راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا،صادقی با اشاره به چالشهای موجود در پرتفوی سرمایهگذاری صندوق اظهار داشت: «در ابتدای دوره مدیریتی، بررسی دقیقی از وضعیت موجود صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که ترکیب پرتفوی سرمایهگذاری از نظر تنوع، بازدهی، نقدشوندگی، کیفیت سود و تمرکز کسبوکارها، بهویژه در هلدینگ پتروفرهنگ، توازن مطلوبی ندارد. یکی از معضلات اصلی، اتکای بالای این هلدینگ به تولید تنها یک محصول یعنی متانول بود که ریسکپذیری آن را بهشدت افزایش داده است.»
بر همین اساس، مدیرعامل صندوق از تدوین و اجرای طرح ساماندهی پرتفوی خبر داد که بر سه محور کلیدی استوار است:
۱. ادغام یا انحلال شرکتهای زیانده و غیراقتصادی؛
۲. ارتقای بهرهوری و سودآوری شرکتهای کمبازده از طریق بستههای اصلاحی در سه افق زمانی؛
۳. تقویت و توسعه شرکتهای سودآور با هدف تداوم رشد و ارزشآفرینی.
شرکتهای زیانده سهم اندکی از داراییها دارند، اما اجازه تداوم زیان داده نخواهد شد
صادقی تصریح کرد: «در زمان آغاز به کار بنده، بالغ بر ۱۰۰ شرکت با حدود ۲۵ مأموریت مختلف تحویل صندوق شد که بخشی از آنها فاقد توجیه اقتصادی و تعدادی نیز زیانده بودند. البته شرکتهای زیانده کمتر از ۱۰ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق را به خود اختصاص دادهاند.»
وی با تأکید بر لزوم صیانت از داراییهای فرهنگیان افزود: «رویکرد ما شفاف و مبتنی بر مسئولیتپذیری است و اجازه نخواهیم داد حتی یک ریال از منابع متعلق به فرهنگیان در مسیر زیان از بین برود. لذا شرکتهای زیانده و کمبازده یا باید اصلاح شوند یا از ساختار صندوق خارج خواهند شد.»
به گفته مدیرعامل صندوق، برای تحقق این هدف، کمیته سرمایهگذاری و ساماندهی شرکتها تشکیل و فعال شده و با دستهبندی دقیق شرکتهای تابعه به سه گروه «زیانده، کمبازده و سودآور»، برای هر یک راهبرد عملیاتی تدوین شده است. به این ترتیب، شرکتهای زیانده در صورت عدم احیای اقتصادی در بازه زمانی مشخص، یا ادغام میشوند، یا به فروش میرسند، یا منحل خواهند شد. شرکتهای کمبازده نیز تحت بستههای اصلاحی سهمرحلهای به سمت سوددهی هدایت میشوند.
واگذاری بخشی از سهام شرکتهای زیرمجموعه پتروفرهنگ با ارزش منصفانه و احقاق صرفه و صلاح حداکثری منافع موسسه و فرهنگیان عضو از طریق فراخوان عمومی آغاز شده و ادامه خواهد یافت. طبیعتا منابع حاصل از این اصلاحات صرف سرمایه گذاری در بنگاه های بزرگ مقیاس، پربازده و ارزشمند بورسی خواهد شد تا به سود پایدار منجر گردد.
حرکت بهسوی حکمرانی شرکتی و حضور پررنگ در بازار سرمایه
یکی دیگر از محورهای کلیدی این طرح، بورسیسازی شرکتهای تابعه صندوق است. صادقی در این زمینه گفت: «در حال حاضر ۵ شرکت صندوق بورسی هستند. برنامه ریزی برای بورسی شدن ۹ شرکت در دستور کار قرار دارد که ۶ شرکت در فرایند اجرایی هستند و ۲ شرکت تا پایان سال جاری در صورت مناسب بودن شرایط بازار سرمایه عرضه اولیه خواهند شد.»
هدف از این اقدام، خروج تدریجی از بنگاهداری مستقیم و استقرار حکمرانی شرکتی در بستری شفاف و رقابتی عنوان شده است.
افق روشن در مسیر سودآوری پایدار
در پایان، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو اظهار داشت: «با اجرای کامل طرح ساماندهی، زمینه لازم برای بهبود ساختار مالی، افزایش بازدهی سرمایهگذاریها و تحقق سودآوری پایدار فراهم خواهد شد. افق روشنی پیشِروی صندوق است و اعضای آن میتوانند انتظار افزایش خلق ارزش و بهرهمندی بلندمدت از منافع این اقدامات را داشته باشند.»