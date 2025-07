به گزارش ایلنا از وبدا، در نامه‌ای که از سوی کوروش اعتماد، رئیس مرکز مدیریت شبکه خطاب به معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ارسال شده، شعار امسال روز جهانی پیشگیری از غرق‌شدگی (مصادف با ۲۵ جولای / ۳ مرداد) به شرح زیر اعلام شده است:

«Anyone can drown, No one should» هر کسی ممکن است غرق شود، ولی کسی نباید غرق شود

در این نامه همچنین ضمن ارسال چکیده‌ای از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، بر اجرای دقیق برنامه «پیشگیری از غرق‌شدگی» تأکید شده و از دانشگاه‌ها درخواست شده است که گزارش اقدامات انجام‌شده را طبق فرمت اعلام‌شده، حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز مدیریت شبکه ارسال نمایند.

مرکز مدیریت شبکه از همکاری مسئولان حوزه بهداشت دانشگاه‌ها در اجرای مؤثر این برنامه قدردانی کرده است.

«گزارش روز جهانی پیشگیری از غرق‌شدگی ۲۰۲۳: آمار جهانی، چالش‌ها و اقدامات پیشگیرانه» در فایل پیوست قابل مشاهده است.

