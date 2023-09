به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، بر پایه گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و ۲۸۶ جهان ایستاده است. در سال گذشته دانشگاه تهران دومین دانشگاه ایرانی در این نظام رتبه‌بندی و رتبه جهانی آن ۳۶۹ بود.

در نمودار یک، روند جایگاه دانشگاه تهران در این نظام رتبه‌بندی ترسیم شده است.

گرایش این نظام رتبه‌بندی پژوهشی است و دانشگاه‌های بزرگ‌تر دارای شانس بیشتری برای حضور در سیاهه پایانی این رتبه‌بندی هستند. «دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار سیاهه پایانی ۱۰۰۰ مؤسسۀ برتر جهان از سه شاخص (بهره‌وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی) و هشت سنجه (شمار مقاله‌های ۱۱ سال پیش، شمار مقاله‌های سال پیش، شمار استنادهای ۱۱ سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای ۱۱ سال پیش، شاخص «اچ» دو سال پیش، شمار مقاله‌های پراستناد ۱۰ سال پیش، و شمار مقاله‌ها در نشریه‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش) بهره‌برداری می‌کند.

از سنجه‌های این نظام پیدا است که بیش از آنکه به کمیت انتشارات علمی بپردازد، به کیفیت این انتشارات پرداخته است. نگاهی به وزن سنجه‌ها نشان می‌دهد که بهره‌وری علمی ۲۵ درصد و کیفیت علمی ۷۵ درصد روی امتیاز پایانی مؤسسه‌ها تأثیرگذار هستند. از این رو، مؤسسه‌هایی که اهمیت بیشتری به کیفیت انتشارات علمی می‌دهند شانس بیشتری برای کسب رتبة بالاتر در این نظام رتبه‌بندی بین‌الملل خواهند داشت.

بهترین امتیاز دانشگاه تهران در سنجة «شاخص اچ» و پیرامون ۵۰ به دست آمده است. در نمودار زیر امتیاز دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون گزارش شده است.

در نمودار بالا امتیاز دانشگاه تهران در ویرایش تازه نظام رتبه‌بندی تایوان (خط سبز) و ویرایش ۲۰۲۲ این نظام (خط خاکستری) مقایسه شده است. آنگونه که در نمودار بالا نشان داده شده است، امتیاز دانشگاه تهران در بیشتر سنجه‌های ارزیابی این نظام رتبه‌بندی تقریباً ثابت مانده است. در «مقاله‌های ۱۱ سال گذشته» و «مقاله در نشریه‌های برتر» امتیاز دانشگاه تهران بهبود یافته است.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، ۱۸ مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ ۱۰۰۰ مؤسسۀ برتر جهان هستند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آن‌ها در سنجه‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده است.

بر پایه گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام مؤسسه‌های جهان است. سپس، «Stanford University»، «University of London»، «University of Oxford»، «University of Toronto»، «Johns Hopkins University»، ، «University of Washington - Seattle»، «MIT»، «University of Cambridge»، و «University of Michigan – Ann Arbor» در جایگاه دوم تا نهم این نظام رتبه‌بندی هستند.