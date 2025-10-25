آیین آغاز عملیات اجرایی احداث هنرستان استاد محمدکریم فضلی به همت گروه صنعتی گلرنگ
آیین آغاز عملیات اجرایی احداث هنرستان فاخر دخترانه استاد محمدکریم فضلی با مشارکت گروه صنعتی گلرنگ، روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴ در شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی برگزار شد. این هنرستان با نام زندهیاد استاد محمدکریم فضلی، بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ، احداث میشود؛ کارآفرینی که عمر پربرکت خود را در مسیر تولید، اشتغالزایی و اعتلای نام ایران صرف کرد و همواره بر «توسعه از مسیر آموزش» باور داشت.
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ در این مراسم علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، حمیدرضا خان محمدی معاون و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، هاشم قهرمانی مشاور مسئولیتهای اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ و محمد هاشمی مدیر مسئولیتهای اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ حضور داشتند.
وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه این رویداد اتفاقی مبارک و بهیادماندنی برای استان خراسان جنوبی است، به پیشینه نیک گروه صنعتی گلرنگ در عرصه کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: مجموعه گلرنگ یکی از بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور است که در کنار فعالیتهای اقتصادی، خدمات بسیار ارزشمندی را در حوزههای مختلف از جمله مدرسهسازی ارائه داده است که جای سپاس و قدردانی دارد.
علیرضا کاظمی مدرسهسازی را زمینهساز پرورش انسانهای فرهیخته دانست و اظهار داشت: اثر این اقدام خیر نه تنها برای نسل امروز، بلکه برای آینده کشور ماندگار خواهد بود و بازدهی این سرمایهگذاری در تربیت هنرآموزان توانمند منطقه به بهترین شکل نمایان میشود.
مشاور مسئولیتهای اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ نیز ضمن بیان این نکته که این پروژه بر اساس توافق منعقده ظرف مدت ۳۰ ماه به بهرهبرداری خواهد رسید، ابراز داشت: پروژه هنرستان فاخر استاد محمدکریم فضلی بر پایهی الگوی معماری ایرانی ـ اسلامی در زمینی به وسعت ۴۶۰۰ متر مربع و زیربنای حدود 7500 متر مربع با هدف نوسازی فضاهای آموزشی، توسعه مهارتآموزی هنرآموزان و ایجاد زیرساختهای مدرن احداث میشود که دارای بیش از 40 فضای آموزشی شامل ۱۸ کلاس درس، فضاهای تخصصی آموزشی، کارگاهی، فرهنگی، آمفیتئاتر، نمایشگاه، سالنهای ورزشی، سالن مفاخر و واحدهای تجاری برای عرضه تولیدات هنرآموزان خواهد بود.
شایان ذکر است گروه صنعتی گلرنگ با بیش از نیم قرن تجربه بهعنوان یکی از پیشگامان بخش خصوصی کشور، با بیش از ۹۰ سایت تولیدی در ۲۰ صنعت و اشتغالآفرینی برای ۶۵ هزار نفر از هموطنان در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، پیش از این نیز سلسله مدارس زندهیاد استاد محمدکریم فضلی را در اقصی نقاط مختلف کشور افتتاح کرده است.