به گزارش خبرنگار ایلنا، در این مراسم فتاحی، بخشدار تخت‌سلیمان ،ضمن خیرمقدم به حاضران، با تأکید بر جایگاه والای مادحین و ذاکرین اهل‌بیت (ع)، آنان را شورآفرینان و شعورآفرینان فرهنگ عاشورا دانست و گفت: تکریم خادمان عرصه فرهنگ دینی و مذهبی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در روستاها از ضرورت‌های مهم فرهنگی است.

وی با اشاره به اقدامات و دستاوردهای دولت در بخش تخت‌سلیمان اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکرد عدالت‌محور، توسعه متوازن و خدمت‌رسانی به مناطق روستایی را دنبال می‌کند و بخشداری تخت‌سلیمان نیز در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را در اولویت قرار داده است.

در ادامه، حجت‌الاسلام کوهی، امام جمعه شهرستان تکاب، با اشاره به نقش علما و مداحان در انتقال فرهنگ عاشورا گفت: فرهنگ عاشورا به همت علما و مداحان از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و همین فرهنگ انسان‌ساز، عامل ایستادگی، تاب‌آوری و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان بوده است.

همچنین حجت‌الاسلام احسانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تکاب، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این آیین، بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر مداحان در برنامه‌های اجتماعی و مذهبی تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای تشکیل مجمع مداحان بخش تخت‌سلیمان، برگزاری مراسم «یوم‌العباس» از سال آینده در مرکز بخش، اجرای برنامه‌های هفتگی مداحان در روستاها، آموزش و جذب جوانان علاقه‌مند به مداحی و توسعه روضه‌های خانگی خبر داد.

در بخش دیگری از این مراسم، مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود پرداختند و با اجرای مرثیه‌سرایی و مداحی، یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش را گرامی داشتند.

در پایان این آیین، با اهدای تندیس و لوح تقدیر از مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) روستاهای تابعه بخش تخت‌سلیمان تجلیل شد.

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