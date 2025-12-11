خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک عکاس:

شن، نور و سرعت مکانی که عکاس باید جنگنده باشد/یک لحظه غفلت موجب از بین رفتن صحنه می شود

شن، نور و سرعت مکانی که عکاس باید جنگنده باشد/یک لحظه غفلت موجب از بین رفتن صحنه می شود
کد خبر : 1723649
لینک کوتاه کپی شد.

عکاس فوتبال ساحلی، با بیان اینکه، یک لحظه غفلت موجب از بین رفتن صحنه عکاسی می شود گفت: شن، نور و سرعت در عکاسی فوتبال ساحلی تاثیر مستقیم دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی احمدی، عکاس فوتبال ساحلی یکی از تصویرگرهای ورزشی است که در خط مقدم عکاسی زیر آفتاب داغ و روی شن های سوزان ساحل قاب های زیبا و چشمگیری ثبت کرده است.

احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا به سختی کار عکاسی در گرمای آفتاب و روی شن های سوزان ساحل اشاره کرده و می‌گوید: حضور در کنار زمین فوتبال ساحلی چیزی فراتر از یک کار روزمره است برای من برای این محیط یک دنیای متفاوت است.

وی می افزاید: ترکیب نور طبیعی، سرعت بالای بازی و فضاهای غیرقابل پیشبینی ساحل، چالشی است که هر روز مرا به ادامه فعالیتم را مشتاق تر می کند.

احمدی با بیان اینکه عکس های خوب در جاهایی شکل می گیرد که سختی ها بیشتر است می گوید:فوتبال ساحلی دقیقا همان جاست، جایی که یک لحظه غفلت می تواند بهترین صحنه را از بین ببرد.

احمدی سختی های عکاسی را بخشی جدایی نااپذیر از این شغل دانسته و ادامه می دهد:سختی هایی مثل گرمای شدید، نشستن طولانی زیر آفتاب، و مبارزه دائمی با شن هایی که بی وقفه وارد تجهیزات می شوند.

وی  می گوید: بسیاری از مردم تنها عکس نهایی را می بینند و اطلاعی از پشت صحنه عکاسی ندارند،در گرمای ۴۵ درجه، وقتی دوربین مثل یک بخاری داغ می شود و شن تا عمق لنز نفوذ می کند، تازه متوجه می شوی که این کار فقط هنر نیست؛ یک نوع مقاومت در برابر مشکلات حرفه عکاسی است.

عکاس فوتبال ساحلی می افزاید: هیجان فوتبال ساحلی و لحظه های غیرقابل پیشبینی آن، مهمترین دلیل ادامه حرفه عکاسی است،وقتی که توپ در هوا میچرخد و بازیکن ها پرواز می کنند، انگار زمان کند می شود.

احمدی در ادامه با نگاه به آینده از آرزوهای خود سخن می گوید: قصد دارم آرشیوی حرفه ای از تاریخ تصویری فوتبال ساحلی ایران ساخته و در کنار آن، نمایشگاهی از بهترین عکسهایم  برگزار کنم تا مخاطبان بیشتری با زیبایی این رشته آشنا شوند.

وی با بیان اینکه، فوتبال ساحلی ظرفیت جهانی دیده شدن را دارد می افزاید: می خواهم بخشی از مسیری باشم که این ورزش را بیشتر از قبل به مردم معرفی می کند.

روایت مجتبی احمدی از حرفه عکاسی نشان می دهد که عکاسی فوتبال ساحلی، نه فقط یک کار، بلکه یک سبک زندگی است، سبکی آمیخته با عشق، چالش، صبوری و جنگیدن با شرایط دشوار که با ثبت لحظه هایی که  در کسری از ثانیه خلق می شوند، سهم مهمی در ماندگاری تاریخ فوتبال ساحلی ایران دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری