شن، نور و سرعت مکانی که عکاس باید جنگنده باشد/یک لحظه غفلت موجب از بین رفتن صحنه می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی احمدی، عکاس فوتبال ساحلی یکی از تصویرگرهای ورزشی است که در خط مقدم عکاسی زیر آفتاب داغ و روی شن های سوزان ساحل قاب های زیبا و چشمگیری ثبت کرده است.

احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا به سختی کار عکاسی در گرمای آفتاب و روی شن های سوزان ساحل اشاره کرده و می‌گوید: حضور در کنار زمین فوتبال ساحلی چیزی فراتر از یک کار روزمره است برای من برای این محیط یک دنیای متفاوت است.

وی می افزاید: ترکیب نور طبیعی، سرعت بالای بازی و فضاهای غیرقابل پیشبینی ساحل، چالشی است که هر روز مرا به ادامه فعالیتم را مشتاق تر می کند.

احمدی با بیان اینکه عکس های خوب در جاهایی شکل می گیرد که سختی ها بیشتر است می گوید:فوتبال ساحلی دقیقا همان جاست، جایی که یک لحظه غفلت می تواند بهترین صحنه را از بین ببرد.

احمدی سختی های عکاسی را بخشی جدایی نااپذیر از این شغل دانسته و ادامه می دهد:سختی هایی مثل گرمای شدید، نشستن طولانی زیر آفتاب، و مبارزه دائمی با شن هایی که بی وقفه وارد تجهیزات می شوند.

وی می گوید: بسیاری از مردم تنها عکس نهایی را می بینند و اطلاعی از پشت صحنه عکاسی ندارند،در گرمای ۴۵ درجه، وقتی دوربین مثل یک بخاری داغ می شود و شن تا عمق لنز نفوذ می کند، تازه متوجه می شوی که این کار فقط هنر نیست؛ یک نوع مقاومت در برابر مشکلات حرفه عکاسی است.

عکاس فوتبال ساحلی می افزاید: هیجان فوتبال ساحلی و لحظه های غیرقابل پیشبینی آن، مهمترین دلیل ادامه حرفه عکاسی است،وقتی که توپ در هوا میچرخد و بازیکن ها پرواز می کنند، انگار زمان کند می شود.

احمدی در ادامه با نگاه به آینده از آرزوهای خود سخن می گوید: قصد دارم آرشیوی حرفه ای از تاریخ تصویری فوتبال ساحلی ایران ساخته و در کنار آن، نمایشگاهی از بهترین عکسهایم برگزار کنم تا مخاطبان بیشتری با زیبایی این رشته آشنا شوند.

وی با بیان اینکه، فوتبال ساحلی ظرفیت جهانی دیده شدن را دارد می افزاید: می خواهم بخشی از مسیری باشم که این ورزش را بیشتر از قبل به مردم معرفی می کند.

روایت مجتبی احمدی از حرفه عکاسی نشان می دهد که عکاسی فوتبال ساحلی، نه فقط یک کار، بلکه یک سبک زندگی است، سبکی آمیخته با عشق، چالش، صبوری و جنگیدن با شرایط دشوار که با ثبت لحظه هایی که در کسری از ثانیه خلق می شوند، سهم مهمی در ماندگاری تاریخ فوتبال ساحلی ایران دارد.

