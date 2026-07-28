بیمار سکته حاد قلبی در میانه با اورژانس هوایی نجات یافت

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اعلام نیاز به انتقال فوری یک بیمار بدحال، بالگرد اورژانس هوایی به پرواز درآمد و بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دریافت خدمات تخصصی به مرکز درمانی مجهز در زنجان منتقل شد.

وی افزود: بیمار، بانوی ۷۰ ساله‌ای بود که با تشخیص سکته حاد قلبی (MI) پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت، از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان آموزشی آیت‌الله موسوی زنجان انتقال یافت تا روند درمان تخصصی وی بدون اتلاف وقت ادامه پیدا کند.

وی با تاکید بر اهمیت زمان در درمان بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی، ادامه داد: انتقال سریع این بیماران به مراکز درمانی مجهز و تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش عوارض و افزایش شانس بهبودی دارد.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت اورژانس هوایی در مواردی که زمان در نجات جان بیمار اهمیت ویژه‌ای دارد، می‌تواند روند انتقال به مراکز تخصصی را تسریع کرده و نقش مؤثری در حفظ جان بیماران ایفا کند.

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