مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
طرح «دوشنبههای کار و تولید» از تبریز آغاز میشود / نرخ بیکاری آذربایجان شرقی ۷.۲ درصد است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از اجرای طرح «دوشنبههای کار و تولید» و راهاندازی سامانه پاسخگویی آنلاین برای رسیدگی به مشکلات کارگران و کارفرمایان خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهزاد غفاری صبح پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه در آیین گرامیداشت هفته کار و کارگر آذربایجان شرقی اظهار داشت: سیاستهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بر پایه «اصل سهجانبهگرایی» میان کارگران، کارفرمایان و دولت استوار است و این اصل باید در تمامی برنامهها رعایت شود.
وی با اشاره به برنامههای تحولی اداره کل افزود: در راستای نخبهپروری و تسهیلگری امور، سامانه پاسخگویی آنلاین برای ارتباط مستقیم مردم، بهویژه کارگران و کارفرمایان، با اداره کل راهاندازی شده تا فرآیندها با شفافیت بیشتر انجام گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کرد: طرح «دوشنبههای کار و تولید» برای نخستینبار در کشور از تبریز آغاز شده و طی آن مدیران استانی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان حوزههای مختلف از جمله تأمین اجتماعی، بهزیستی، بانک رفاه و بانک توسعه تعاون، با حضور در واحدهای تولیدی، مشکلات را بهصورت حضوری بررسی و پیگیری میکنند.
غفاری با اشاره به وضعیت اشتغال استان گفت: نرخ بیکاری آذربایجان شرقی ۷.۲ درصد است که ۰.۷ درصد پایینتر از میانگین کشوری (۷.۸ درصد) قرار دارد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان با ۴۰.۷ درصد، حدود ۱.۴ درصد بیشتر از میانگین کشور است.
وی ادامه داد: در حوزه مشاغل خانگی، تسهیلات پرداختی سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال پیش از آن ۱۱ درصد رشد داشته است. برای سال ۱۴۰۵ نیز ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که ۳۱ درصد افزایش یافته و آذربایجان شرقی تنها استانی است که چنین رشدی را تجربه کرده است.
مدیرکل تعاون استان درباره توسعه بخش تعاون نیز گفت: حرکت به سمت تعاونیهای فراگیر و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم از برنامههای اصلی امسال است. تعاونیهای محلهمحور و تعاونیهای دانشبنیان نیز در دستور کار قرار دارد. وی تعاونی را یک «سیستم مدرن اقتصادی» توصیف کرده و به نمونههای موفق جهانی از جمله تعاونیهای کشاورزی و لبنیاتی در هلند اشاره کرد.
غفاری افزود: تاکنون ۶۸ تعاونی جدید در استان ایجاد شده که سهم قابل توجهی در اشتغال داشتهاند. با این حال برخی تعاونیها نیازمند حسابرسی و رسیدگی تخصصی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای پایلوت طرح رسیدگی به مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیانآور در تبریز خبر داد و اظهار کرد: این طرح با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و با هدف تسریع در رسیدگی به پروندهها انجام میشود.
غفاری گفت: در حوزه طرح طبقهبندی مشاغل و مراجع حل اختلاف نیز تعداد جلسات افزایش یافته تا روند رسیدگی به پروندههای کارگری و روابط کار با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پایان از همراهی معاونین، مدیران و دستگاههای عضو شورای هماهنگی، نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی در ایجاد آرامش و حمایت از برنامههای کارگری استان قدردانی کرد و ادامه داد: برنامههای رسمی هفته کارگر از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.