به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، یعقوب هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با وجود شرایط جنگی پروژه های عمرانی متعدد شهرداری تبریز مراحل اجرایی خود را بدون وقفه طی می کنند و به مرور زمان قابل بهره برداری خواهند بود.

وی ادامه داد: یکی از این پروژه ها، تقاطع غیر همسطح موسوم به پل سردار خرم در حوزه شهرداری منطقه ۹ است که به‌عنوان محور اصلی اتصال منطقه به اتوبان پیامبر اعظم(ص) با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در حال اجراست.

شهردار تبریز همچنین در تشریح آخرین وضعیت عملیات اجرایی طرح تبادل قره داغ با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی آن اظهار کرد: این تقاطع نیز با طول رمپ و عرشه ۸۰۰ متر و طراحی سگمنتال بی وقفه در حال اجراست و اتصال غیرهمسطح جاده تهران از سمت میدان بسیج به اتوبان اهر – تبریز و همچنین اتصال جاده تهران به شهرک خاوران را انجام خواهد داد.

هوشیار همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی تقاطع غیرهمسطح شهید حیدری یادآور شد: پل شهید حیدری که یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی در قالب اتوبان ولایت محسوب می‌شود با ۲۳۰ متر طول در حال اجرا شدن است.

وی در خصوص یکی دیگر از طرح‌های عمرانی مهم شهرداری گفت: بازسازی عمارت کلاه فرنگی در پارک باغشمال یکی از طرح‌های قابل توجه است که با سرعت در حال تکمیل مراحل عمرانی است و در حال حاضر، همزمان با اجرای نماکاری این عمارت، نازک کاری و نصب تاسیسات داخلی نیز در حال اجراست.

شهردار تبریز در زمینه طرح‌های عمرانی مربوط به حمل و نقل درون شهری و خطوط متروی تبریز هم تاکید کرد: خطوط دوم و سوم مترو به سرعت در حال اجرا هستند. خط دوم در امتداد شمالی ـ جنوبی شهر تبریز و به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر طراحی شده و شامل ۱۰ ایستگاه است. همچنین حفاری مکانیزه تونل دوم خط ۳ مترو تبریز هم آغاز شده است.

شهردار تبریز طرح های مسکن شهرداری را نیز از جمله پروژه‌هایی دانست که در شرایط جنگی و حتی در زمان تعطیلات نوروزی در حال اجرا هستند و خاطرنشان کرد: احداث مسکن ۱۹۲ واحدی در بلوار فتح شهرک یاغچیان ، پروژه ۵۴ واحدی قرارگاه مسکن شهرک صدرا ، پروژه ۱۱۲ واحدی قرارگاه مسکن منطقه یک و در نهایت شهرک مسکونی جوانان که در ۲ فاز اجرایی شده و در حال حاضر، اسکلت‌بندی ۸۰۰ واحد آن در فاز نخست ۸۰ درصد پیشرفت دارد و فاز دوم نیز با ۴۰۰ واحد ۲۰ درصد پیشرفت دارد.

هوشیار به تداوم اجرای مسیرگشایی‌ها نیز اشاره و عنوان کرد: خیابان کوی دادگستری ، پروژه مسیرگشایی خیابان شهید بی‌مثل حکم‌آباد با ثبت تملک ۹۵ درصدی املاک و پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات خاکبرداری، مسیرگشایی خیابان ۶۵ متری شهید صمدی (لاله)، وپروژه مسیرگشایی خیابان شهید سعیدی با تداوم عملیات عمرانی و ساماندهی تأسیسات زیربنایی، هم‌اکنون به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، از دیگر پروژه‌هایی هستند که اقدامات اجرایی آن‌ها تداوم دارد.

وی از عملیات عمرانی باغ کتاب کودک در پارک باغشمال را نیز در حال اجرا دانست و گفت: در راستای تحقق شعار " تبریز شهر دوستدار کودک" باغ کتاب کودک در پارک باغشمال حال احداث است و در کنار آن، ۱۰ خانه مادر و کودک نیز در قسمت‌های مختلف تبریز برای استفاده مادران و کودکان تبریزی مراحل تکمیلی خود را طی می‌کنند.

