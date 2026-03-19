«نوروزانه»، هدیه فرهنگی شهرداری تبریز به ملت ایران

کتاب «نوروزانه» شامل مجموعه پیام‌های نوروزی امام شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۴ به همت اداره‌کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز منتشر شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی این اثر معنوی در ۲۷۸ صفحه و در قطع رقعی، توسط سید داود قریشی، طراحی و به چاپ رسیده و به عنوان هدیه‌ای فرهنگی و معرفتی از سوی مردم تبریز تقدیم به علاقه‌مندان، ارادتمندان و پیروان آن امام شهید انقلاب اسلامی شده است.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران در این باره اظهار کرد: انتشار کتاب «نوروزانه» نشانه استمرار دلدادگی مردم آذربایجان به رهبر شهید انقلاب و جلوه‌ای از ارادت قلبی مجموعه مدیریت شهری به محضر ولی‌امر خود است.

وی افزود: پیام‌های نوروزی امام شهید انقلاب اسلامی سرشار از امید، معنویت و بصیرت بوده و گردآوری آنها در قالب این اثر فاخر، برگ سبزی است از عشق مردم تبریز به رهبری که چراغ هدایت امت بود.

هوشیار همچنین از برگزاری مسابقه کشوری کتابخوانی بر اساس محتوای این کتاب پس از تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: هدف از این رویداد، ترویج فرهنگ مطالعه آثار ماندگار مرتبط با اندیشه و سیره امام شهید انقلاب اسلامی است.

به گفته شهردار تبریز، علاقه‌مندان می‌توانند نسخه الکترونیکی این کتاب را از طریق درگاه رسمی شهرداری تبریز دریافت و مطالعه کنند.

