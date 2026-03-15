دستگیری باند سارقان اماکن دولتی در مراغه

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در پی وقوع یک فقره سرقت از انبار جهاد کشاورزی (موسسه کشت دیم کشور) در نزدیکی یکی از روستاهای اطراف مراغه، دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار ماموران پاسگاه خداجوی شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با تحقیقات فنی پلیسی و اشراف اطلاعاتی ماموران پاسگاه موفق شدند تعداد سه نفر سارق حرفه‌ای را به همراه ۲ نفر مالخر در سطح شهرستان و یکی از شهرستان های اطراف شناسایی و با هماهنگی قضایی در چندین عملیات دستگیر کنند.

فارسی گفت: از مخفیگاه آنها اموال مسروقه دولتی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی مقادیر قابل توجهی حبوبات و ادوات و تجهیزات کشاورزی را از جمله اموال سرقت شده از باند فوق اعلام و اضافه کرد: با توجه به حساسیت زمانی و اهمیت حفاظت از اموال عمومی، کشف این باند سارقین از اهمیت خاصی برخوردار است.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با بیان اینکه اموال مکشوفه تحویل موسسه تحقیقات کشت دیم کشور مستقر در شهرستان شد، ادامه داد: متهمان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فارسی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، یادآور شد: هر کس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهد شد.

