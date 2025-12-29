خبرگزاری کار ایران
پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز زیر ذره بین خبرنگاران/

پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی مسیرگشایی ۳۵ متری صنعتگران

در جریان هشتمین تور رسانه‌ای شهرداری تبریز، خبرنگاران با حضور در منطقه ۶ از مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی این منطقه شامل مسیرگشایی‌های ۲۴ و ۳۵ متری صنعتگران و پروژه زمین چمن مصنوعی مایان بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرا و میزان پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، پرویز عباس‌نژاد شهردار منطقه ۶ تبریز، در حاشیه این بازدید و تور رسانه‌ای از پروژه های عمرانی این منطقه با اشاره به پروژه‌های اجراشده در محدوده صنعتگران اظهار کرد: مسیرگشایی ۳۵ متری صنعتگران به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم توسعه شبکه معابر منطقه، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: در این پروژه عملیات زیرسازی و اجرای بتن به منظور جدول‌گذاری در حال انجام است و اجرای آن نقش مؤثری در بهبود دسترسی‌های شهری و ارتقای ایمنی تردد خواهد داشت.

شهردار منطقه ۶ تبریز ادامه داد: عملیات جدول‌گذاری کوی صنعتگران مایان با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال توسط عوامل معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ در حال اجراست که این پروژه نیز تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است.

عباس‌نژاد ادامه داد: در این پروژه نیز عملیات زیرسازی، ایجاد جوی دوطرفه با انجام حفاری، رگلاژ و بتن جهت آماده‌سازی مسیر برای جدول‌گذاری اجرا شده و تلاش شده است زیرساختی استاندارد و ماندگار برای این معبر شهری فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به آخرین مقصد بازدید خبرنگاران گفت: پروژه زمین چمن مصنوعی مایان به‌عنوان آخرین ایستگاه تور رسانه‌ای منطقه ۶ مورد بازدید قرار گرفت که این پروژه با درخواست اهالی مایان و پس از تصویب شورای اسلامی شهر تبریز در فهرست پروژه‌های سال جاری شهرداری منطقه ۶ قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۶ تبریز تصریح کرد: عملیات عمرانی زمین چمن مصنوعی مایان تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده و با بهبود شرایط جوی، عملیات نصب چمن مصنوعی آغاز خواهد شد تا این مجموعه ورزشی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

عباس نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها در راستای توسعه متوازن شهری، ارتقای سرانه‌های خدماتی و ورزشی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان انجام می‌شود و برگزاری تورهای رسانه‌ای شهرداری تبریز با هدف تبیین عملکرد مدیریت شهری در دوره ششم شورای اسلامی شهر و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان دنبال می‌شود.

مایان و الوار در مسیر توسعه؛ مسیرگشایی راهبردی ۶۵ متری منطقه ۶

در ادامه این تور رسانه‌ای، خبرنگاران از پروژه احداث خیابان ۶۵ متری مایان–الوار به عنوان دومین مقصد بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرداری منطقه ۶ بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرای این مسیر راهبردی قرار گرفتند.

پروژه احداث خیابان ۶۵ متری مایان و الوار با هدف توسعه شبکه معابر شهری، روان‌سازی ترافیک و پیشگیری از ساخت‌وسازها در حال اجرا بوده و نقش مهمی در بهبود دسترسی‌های شهری منطقه ایفا خواهد کرد.

رضا بهجتی، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز، در جریان این بازدید رسانه‌ای از آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث خیابان ۶۵ متری مایان و الوار با اعتبار اولیه ۶۰ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر عملیات خاکبرداری، زیرسازی و جدول‌کشی این خیابان در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: طی روزهای آتی، مراحل تکمیلی پروژه شامل ادامه عملیات زیرسازی، مصالح‌ریزی، تسطیح مسیر و جدول‌کشی خیابان جدیدالاحداث ۶۵ متری ورودی الوار انجام خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز با اشاره به قرارداد ۶۰ میلیارد تومانی این پروژه گفت: در حال حاضر کارگاه عمرانی پروژه در حال تجهیز بوده و پیمانکار منطقه با جدیت و در دو جبهه کاری مستقل مشغول فعالیت است.

بهجتی در پایان تصریح کرد: اجرای این پروژه با هدف مسیرگشایی، توسعه شبکه معابر شهری، روان‌سازی بار ترافیکی مسیرهای مایان، الوار و جاده سنتو و همچنین پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز قرار دارد.

برگزاری تورهای رسانه‌ای شهرداری تبریز با هدف تبیین عملکرد مدیریت شهری در دوره ششم شورای اسلامی شهر و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان انجام می‌شود.

پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی مسیرگشایی ۳۵ متری صنعتگران

بازارچه محلی شهید حیدری در آستانه افتتاح

در ادامه مراسم خبرنگاران از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بازارچه محلی شهید حیدری و پارک باغ میوه قرار گرفتند.

در ادامه اجرای تورهای رسانه‌ای شهرداری تبریز و در راستای شفاف‌سازی عملکرد مدیریت شهری، تور خبری بازدید از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه ۶ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

در این بازدید، خبرنگاران ابتدا از پروژه احداث پارک باغ میوه و بازارچه محلی شهید حیدری بازدید کرده و از آخرین وضعیت اجرایی این پروژه مطلع شدند.

رضا بهجتی، معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۶ تبریز، در حاشیه این بازدید با تشریح مشخصات پروژه اظهار کرد: پروژه پارک باغ میوه شهرداری منطقه ۶ تبریز با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و با همت معاونت فنی و عمرانی این منطقه، در مسیر خیابان شهید حیدری و روبه‌روی خیابان رضوان در حال احداث است.

وی افزود: این پروژه با هدف افزایش سرانه فضای سبز، ایجاد محیطی مفرح برای شهروندان و ارتقای کیفیت زیست شهری طراحی شده و پس از بهره‌برداری نقش مؤثری در بهبود شرایط محیطی و رفاهی ساکنان منطقه ایفا خواهد کرد.

بهجتی با اشاره به احداث بازارچه محلی شهید حیدری نیز گفت: حسب دستور شهردار تبریز، بازارچه محلی شهید حیدری در زمینی به مساحت ۳۶۰ مترمربع و با سازه سبک در قالب ۱۸ غرفه با هدف توسعه بازارچه های محلی احداث شده است.

وی افزود: این پروژه با اجرای عملیات خاکبرداری، زیرسازی، بتن ریزی، اجرای جدول گذاری و  کف سازی محوطه، عملیات اسپیس و غرفه بندی در زمینی به متراژ ۳۶۰ مترمربع انجام شد.

بهجتی  همچنین تصریح کرد: پروژه بازارچه میوه و تره بار در باغ میوه تبریز با هدف جمع آوری موارد سدمعبر از مسیرهای اصلی خیابان و جمع آوری و اسکان در یک مکان مشخص اجرا شد.

هدف از برگزاری تورهای رسانه‌ای شهرداری تبریز، تبیین عملکرد مدیریت شهری در دوره ششم شورای اسلامی شهر و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان است.

