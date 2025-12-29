پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز زیر ذره بین خبرنگاران/
پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی مسیرگشایی ۳۵ متری صنعتگران
در جریان هشتمین تور رسانهای شهرداری تبریز، خبرنگاران با حضور در منطقه ۶ از مجموعهای از پروژههای عمرانی این منطقه شامل مسیرگشاییهای ۲۴ و ۳۵ متری صنعتگران و پروژه زمین چمن مصنوعی مایان بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرا و میزان پیشرفت فیزیکی این طرحها قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، پرویز عباسنژاد شهردار منطقه ۶ تبریز، در حاشیه این بازدید و تور رسانهای از پروژه های عمرانی این منطقه با اشاره به پروژههای اجراشده در محدوده صنعتگران اظهار کرد: مسیرگشایی ۳۵ متری صنعتگران بهعنوان یکی از پروژههای مهم توسعه شبکه معابر منطقه، هماکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است.
وی افزود: در این پروژه عملیات زیرسازی و اجرای بتن به منظور جدولگذاری در حال انجام است و اجرای آن نقش مؤثری در بهبود دسترسیهای شهری و ارتقای ایمنی تردد خواهد داشت.
شهردار منطقه ۶ تبریز ادامه داد: عملیات جدولگذاری کوی صنعتگران مایان با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال توسط عوامل معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ در حال اجراست که این پروژه نیز تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است.
عباسنژاد ادامه داد: در این پروژه نیز عملیات زیرسازی، ایجاد جوی دوطرفه با انجام حفاری، رگلاژ و بتن جهت آمادهسازی مسیر برای جدولگذاری اجرا شده و تلاش شده است زیرساختی استاندارد و ماندگار برای این معبر شهری فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به آخرین مقصد بازدید خبرنگاران گفت: پروژه زمین چمن مصنوعی مایان بهعنوان آخرین ایستگاه تور رسانهای منطقه ۶ مورد بازدید قرار گرفت که این پروژه با درخواست اهالی مایان و پس از تصویب شورای اسلامی شهر تبریز در فهرست پروژههای سال جاری شهرداری منطقه ۶ قرار گرفته است.
شهردار منطقه ۶ تبریز تصریح کرد: عملیات عمرانی زمین چمن مصنوعی مایان تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده و با بهبود شرایط جوی، عملیات نصب چمن مصنوعی آغاز خواهد شد تا این مجموعه ورزشی در اختیار شهروندان قرار گیرد.
عباس نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها در راستای توسعه متوازن شهری، ارتقای سرانههای خدماتی و ورزشی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان انجام میشود و برگزاری تورهای رسانهای شهرداری تبریز با هدف تبیین عملکرد مدیریت شهری در دوره ششم شورای اسلامی شهر و اطلاعرسانی شفاف به شهروندان دنبال میشود.
مایان و الوار در مسیر توسعه؛ مسیرگشایی راهبردی ۶۵ متری منطقه ۶
در ادامه این تور رسانهای، خبرنگاران از پروژه احداث خیابان ۶۵ متری مایان–الوار به عنوان دومین مقصد بازدید از پروژههای عمرانی شهرداری منطقه ۶ بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرای این مسیر راهبردی قرار گرفتند.
پروژه احداث خیابان ۶۵ متری مایان و الوار با هدف توسعه شبکه معابر شهری، روانسازی ترافیک و پیشگیری از ساختوسازها در حال اجرا بوده و نقش مهمی در بهبود دسترسیهای شهری منطقه ایفا خواهد کرد.
رضا بهجتی، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز، در جریان این بازدید رسانهای از آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث خیابان ۶۵ متری مایان و الوار با اعتبار اولیه ۶۰ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر عملیات خاکبرداری، زیرسازی و جدولکشی این خیابان در دست اجرا قرار دارد.
وی افزود: طی روزهای آتی، مراحل تکمیلی پروژه شامل ادامه عملیات زیرسازی، مصالحریزی، تسطیح مسیر و جدولکشی خیابان جدیدالاحداث ۶۵ متری ورودی الوار انجام خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز با اشاره به قرارداد ۶۰ میلیارد تومانی این پروژه گفت: در حال حاضر کارگاه عمرانی پروژه در حال تجهیز بوده و پیمانکار منطقه با جدیت و در دو جبهه کاری مستقل مشغول فعالیت است.
بهجتی در پایان تصریح کرد: اجرای این پروژه با هدف مسیرگشایی، توسعه شبکه معابر شهری، روانسازی بار ترافیکی مسیرهای مایان، الوار و جاده سنتو و همچنین پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز قرار دارد.
بازارچه محلی شهید حیدری در آستانه افتتاح
در ادامه مراسم خبرنگاران از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژههای بازارچه محلی شهید حیدری و پارک باغ میوه قرار گرفتند.
در ادامه اجرای تورهای رسانهای شهرداری تبریز و در راستای شفافسازی عملکرد مدیریت شهری، تور خبری بازدید از پروژههای عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه ۶ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در این بازدید، خبرنگاران ابتدا از پروژه احداث پارک باغ میوه و بازارچه محلی شهید حیدری بازدید کرده و از آخرین وضعیت اجرایی این پروژه مطلع شدند.
رضا بهجتی، معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۶ تبریز، در حاشیه این بازدید با تشریح مشخصات پروژه اظهار کرد: پروژه پارک باغ میوه شهرداری منطقه ۶ تبریز با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و با همت معاونت فنی و عمرانی این منطقه، در مسیر خیابان شهید حیدری و روبهروی خیابان رضوان در حال احداث است.
وی افزود: این پروژه با هدف افزایش سرانه فضای سبز، ایجاد محیطی مفرح برای شهروندان و ارتقای کیفیت زیست شهری طراحی شده و پس از بهرهبرداری نقش مؤثری در بهبود شرایط محیطی و رفاهی ساکنان منطقه ایفا خواهد کرد.
بهجتی با اشاره به احداث بازارچه محلی شهید حیدری نیز گفت: حسب دستور شهردار تبریز، بازارچه محلی شهید حیدری در زمینی به مساحت ۳۶۰ مترمربع و با سازه سبک در قالب ۱۸ غرفه با هدف توسعه بازارچه های محلی احداث شده است.
وی افزود: این پروژه با اجرای عملیات خاکبرداری، زیرسازی، بتن ریزی، اجرای جدول گذاری و کف سازی محوطه، عملیات اسپیس و غرفه بندی در زمینی به متراژ ۳۶۰ مترمربع انجام شد.
بهجتی همچنین تصریح کرد: پروژه بازارچه میوه و تره بار در باغ میوه تبریز با هدف جمع آوری موارد سدمعبر از مسیرهای اصلی خیابان و جمع آوری و اسکان در یک مکان مشخص اجرا شد.
