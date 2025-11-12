تحقق چشم انداز توسعهای شمالغرب تبریز در برنامه و بودجه ۱۴۰۴
شهردار تبریز با اشاره به تحقق چشم انداز توسعهای شمالغرب تبریز در برنامه و بودجه ۱۴۰۴ گفت: مدیریت شهری با توجه به ظرفیت های موجود در منطقه ۶ تبریز، به دنبال توسعه پایدار غرب و شمالغرب تبریز است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در جریان بازدید از پروژههای عمرانی در حال اجرای منطقه ۶ تبریز افزود: با توجه به برنامه و بودجه مدون سال ۱۴۰۴ مبنی بر افزایش سرانههای خدماتی، اجرای پروژههای توسعه فضای سبز، مسیرگشایی و زیرساخت های ورزشی شمالغرب تبریز در حال تحقق است.
هوشیار اظهار کرد: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در مسیر حملونقل ریلی، هوایی و ترانزیتی، بهسرعت در حال توسعه است و مدیریت شهری در تلاش است تا در حوزه مسیرگشایی اقدامات ویژهای در این محدوده انجام دهد.
به گفته وی: احداث مسیر دسترسی قراملک به اتوبان شهید باکری، مسیرگشاییهای ۶۵ متری الوار، ۳۵ و ۲۴ متری صنعتگران مایان از دیگر برنامههای مهم مدیریت شهری در این منطقه به شمار میرود.
شهردار تبریز در ادامه با تأکید بر توسعه زیرساختهای خدماتی و ورزشی در غرب تبریز خاطرنشان کرد: افزایش فضای سبز، احداث ایستگاه آتشنشانی شهدای هوانیروز، زمین ورزشی مایان و سالن ورزشی آناخاتون از دیگر پروژههای شاخص در دست احداث شهرداری منطقه ۶ تبریز است.
گفتنی است در ادامه این بازدید میدانی، شهردار تبریز از پروژههای عمرانی این منطقه از جمله کفسازی بازارچه امیرکبیر شهرک امام خمینی(ره)، بازارچههای محلهای میوه و ترهبار، پروژه مشارکتی الماس، مسیرگشایی ۶۵ متری الوار، ورزشگاه چمن مصنوعی مایان و مسیرگشاییهای ۳۵ و ۲۴ متری صنعتگران مایان بازدید کرد و روند اجرای آنها را مورد بررسی قرار داد.