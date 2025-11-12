خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحقق چشم انداز توسعه‌ای شمالغرب تبریز در برنامه و بودجه ۱۴۰۴

تحقق چشم انداز توسعه‌ای شمالغرب تبریز در برنامه و بودجه ۱۴۰۴
کد خبر : 1713349
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار تبریز با اشاره به تحقق چشم انداز توسعه‌ای شمالغرب تبریز در برنامه و بودجه ۱۴۰۴ گفت: مدیریت شهری با توجه به ظرفیت های موجود در منطقه ۶ تبریز، به دنبال توسعه پایدار غرب و شمالغرب تبریز است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی در حال اجرای منطقه ۶ تبریز افزود: با توجه به برنامه و بودجه مدون سال ۱۴۰۴ مبنی بر افزایش سرانه‌های خدماتی، اجرای پروژه‌های توسعه فضای سبز، مسیرگشایی و زیرساخت های ورزشی شمالغرب تبریز در حال تحقق است.

هوشیار اظهار کرد: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در مسیر حمل‌ونقل ریلی، هوایی و ترانزیتی، به‌سرعت در حال توسعه است و مدیریت شهری در تلاش است تا در حوزه مسیرگشایی اقدامات ویژه‌ای در این محدوده انجام دهد.

به گفته وی: احداث مسیر دسترسی قراملک به اتوبان شهید باکری، مسیرگشایی‌های ۶۵ متری الوار، ۳۵ و ۲۴ متری صنعتگران مایان از دیگر برنامه‌های مهم مدیریت شهری در این منطقه به شمار می‌رود.

شهردار تبریز در ادامه با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های خدماتی و ورزشی در غرب تبریز خاطرنشان کرد: افزایش فضای سبز، احداث ایستگاه آتش‌نشانی شهدای هوانیروز، زمین ورزشی مایان و سالن ورزشی آناخاتون از دیگر پروژه‌های شاخص در دست احداث شهرداری منطقه ۶ تبریز است.

گفتنی است در ادامه این بازدید میدانی، شهردار تبریز از پروژه‌های عمرانی این منطقه از جمله کف‌سازی بازارچه امیرکبیر شهرک امام خمینی(ره)، بازارچه‌های محله‌ای میوه و تره‌بار، پروژه مشارکتی الماس، مسیرگشایی ۶۵ متری الوار، ورزشگاه چمن مصنوعی مایان و مسیرگشایی‌های ۳۵ و ۲۴ متری صنعتگران مایان بازدید کرد و روند اجرای آن‌ها را مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ