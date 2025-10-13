به آینده اسکواش ایران امیدواریم

به گزارش ایلنا تبریز، امجد خان ضمن تبریک روز جهانی اسکواش اظهار داشت: روز جهانی اسکواش را به تمامی ورزشکاران و دوست‌داران این رشته تبریک می‌گویم. از دوازدهم مهرماه در کمپ آماده‌سازی تیم ملی در تبریز حضور داریم و باید بگویم تبریز میزبانی بسیار خوبی داشته است. برنامه‌ریزی، همکاری و تعامل کادر میزبان در تبریز فوق‌العاده بوده و شرایط آب‌وهوایی این شهر نیز برای تمرین بسیار مناسب است.

وی افزود: برای این اردو، بازیکنان بسیاری از استان‌ها و شهرهای مختلف حضور دارند و هدف ما آماده‌سازی برای مسابقات پیش‌رو از جمله ایران جونیور، مالزی جونیور (KL) و قطر جونیور است.

سرمربی تیم ملی اسکواش نوجوانان و جوانان ایران تأکید کرد: تبریز و سایر شهرهای ایران ظرفیت بالایی برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی دارند و تلاش ما این است که در برگزاری اردوها از این پتانسیل‌ها بیشترین بهره را ببریم. در بخش دختران، استعدادهای خوبی در تبریز داریم و در بخش پسران نیز علی رحیم‌کاری از بهترین بازیکنان ماست که به عملکرد او در مسابقات جونیور امیدواریم.

وی همچنین از پویا شفیعی به عنوان یکی از استعدادهای آینده‌دار در رده بزرگسالان نام برد و افزود:نقشه راه ما مشخص است تا بتوانیم از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم. استعدادهای فراوانی در کشور وجود دارد، اما برای رسیدن به سطح جهانی نیاز به زمان و پشتکار داریم.

امجد خان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام چالش‌ها، آینده بسیار روشنی برای نوجوانان و جوانان اسکواش ایران می‌بینم و اطمینان دارم در مسابقات آسیایی می‌توانیم به مدال‌های ارزشمند دست یابیم.

