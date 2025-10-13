هوای تبریز برای گروه‌ های حساس ناسالم شد/ سالمندان، کودکان و بیماران در خانه بمانند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ناصر منوچهری، در گفت و گویی افزود: بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۵۰ است.

وی اظهار کرد: شاخص کیفی هوای تبریز در متوسط ۲۴ ساعته گذشته و از ساعت ۱۱ دیروز تا ۱۱ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر عدد ۷۸ و قابل قبول بود که به تدریج بر میزان آلاینده ها افزوده شد.

منوچهری، به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه کرد که در زمان آلودگی هوا، از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، منشا گرد و خاک محلی بوده و با فروکش کردن شدت باد از میزان آلودگی تا اواخر امروز کاسته می شود.

خیزش گرد و خاک در نیمه جنوبی استان تا روز سه شنبه ادامه دارد

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی نیز در گفت و گویی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی زودگذر به جو استان از عصر یکشنبه، گفت: فعالیت این سامانه در نواحی شمالی استان همراه با رگبار باران، غرش آذرخش و وزش باد گاهی به صورت شدید و در نیمه جنوبی همراه با تندبادهای لحظه ای، خیزش یا نفوذ گرد و خاک می شود.

محمد امیدفر، با بیان اینکه خیزش و نفوذ گرد و خاک تا روز سه شنبه در نیمه جنوبی استان ادامه دارد، افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی این وضعیت موجب افزایش غلظت آلاینده های جوی، کاهش کیفیت هوا و دید افقی می شود.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای مواجهه با این شرایط جوی و احتمال پرتاب اجسام و خسارت به سازه های سبک، اظهار کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها، عدم پارک خودروها در کنار درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره ضروری است.

امیدفر، ادامه داد: از روز سه شنبه جوی پایدار در استان حاکم می شود.

براساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

