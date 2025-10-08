پنج انتصاب جدید مدیریتی در شهرداری تبریز

به گزارش ایلنا از تبریز، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، طی این احکام عباس هاشمی را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۲ و سیدرضا هاشمی را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۴ منصوب کرد.

همچنین بابک دانش‌پناه به عنوان سرپرست اداره‌کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز منصوب شد.

در ادامه این تغییرات، محمدرضا روشنی به عنوان سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تبریز و یوسف قوام‌لاله نیز به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تبریز منصوب شدند.

در احکام صادر شده از سوی شهردار تبریز از خدمات و تلاش‌های مدیران پیشین این حوزه‌ها قدردانی شده است.

گفتنی است، اخبار تکمیلی درباره آیین تودیع و معارفه انتصاب‌های جدید تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/