وول ستریت جورنال: تونی بلیر سیتولى منصب الحاکم المؤقت لغزة بموجب خطة إدارة ترامب

وقال المسؤولون إنه "بموجب خطة ترامب فإن بلير سيرأس هيئة باسم السلطة الانتقالية الدولية، وبموجب خطة ترامب سيرأس بلير هيئة باسم السلطة الانتقالية الدولية بغزة".

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن الهيئة التي سيرأسها بلير تدعمها الأمم المتحدة وستدير غزة سنوات عدة.

وقال المسؤولون العرب والأميركيون للصحيفة إن "طاقم الهيئة المقترحة سيضم تكنوقراط فلسطينيين والهيئة تدعمها قوة دولية بقيادة عربية حتى تسليم السيطرة الكاملة للفلسطينيين".

