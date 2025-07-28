صحة غزة: ارتفاع حصیلة الإبادة الإسرائیلیة إلى 59 ألفا و921 شهیدا

جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، بشأن أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 100 شهيد، منهم 2 انتشالا، و 382 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و921 شهيدا، و 145 ألفا و233 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

كما “بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 (استئناف الإبادة) حتى اليوم (الاثنين) 8755 شهيدا، و33 ألفا و192صابة”، وفق الوزارة.

وبشأن الضحايا من المجوعين الفلسطينيين، قالت الوزارة: “بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 25 شهيدا وأكثر من 237 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1157 شهيدا، وأكثر من 7758 إصابة”.

وتابعت: “سجّلت مستشفيات قطاع غزة 14 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلًا”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

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