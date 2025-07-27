بدء دخول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

وكتبت المحطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “بدء دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح”.

وأرفقت منشورها بلقطات مصوّرة تظهر شاحنات عدة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وتظهر على إحدى الشاحنات عبارة “من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني الشقيق- الهلال الأحمر المصري”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليقا تكتيكيا يوميا لعملياته العسكرية في القطاع، “اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (17،00 بتوقيت غرينتش)”، مضيفا أنّ هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش “وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميا حتى إشعار آخر”.

وأشار إلى أنّه “تمّ تحديد ممرّات مؤمّنة بشكل مستدام اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (3,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الحادي عشر مساء (20,00 بتوقيت غرينتش) والتي ستسمح بالتحرّك الآمن لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى السكان في قطاع غزة”.

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