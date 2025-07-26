مصادر محلية: عشرات الشهداء ومئات المصابين في مجزرة مروعة بحق طالبي المساعدات شمال غزة

وتواصلت الهجمات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، وسط تصعيد لافت شمل قصفا جويا وبريا وعمليات نسف واسعة للمباني السكنية.

وأفادت مصادر محلية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها في بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، في وقت تزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شمال غرب منطقة المواصي غرب رفح.

وفي شرق مدينة غزة، سمع دوي انفجارات هائلة ناتجة عن عمليات تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي باستخدام "ريبوتات" ناسفة داخل منازل المواطنين، في تصعيد وصف بأنه "الأعنف" منذ أيام.

كما سجل استمرار إطلاق قنابل إنارة ونيران من الآليات العسكرية في محيط مركز توزيع الشاكوش غرب مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف المناطق الشرقية بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية بـقصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات، إلى جانب إطلاق نار من طائرات الاستطلاع "كواد كابتر" شرق مخيم البريج.

أما شمالا، فقد استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في شارع السكة شرق مخيم جباليا، فيما استهدفت طائرات إسرئيلية منزلا قرب موقف جباليا في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن شهادة سيدة وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت مصادر طبية.

كما تعرضت منطقة الميناء غرب مدينة غزة لقصف جديد، بينما نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المباني السكنية وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تجاوزت الـ50 قتيلا، وسط استمرار القصف المكثف على مختلف المناطق.

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