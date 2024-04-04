سرایا القدس تعلن إسقاط درون بغزة وقصف مستوطنات بالصواریخ

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها عبر منصة تلغرام خلال الساعات الماضية.

وقالت “سرايا القدس” إنها قصفت مستوطنة “نتيفوت” ومحيطها في النقب الغربي برشقة صاروخية.

وأعلنت لاحقا قصف مدن عسقلان وسديروت ومستوطنات بمحاذاة غزة بينها نيرعام برشقات صاروخية.

وأضافت أن ذلك يأتي “ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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