بزشكيان: عملية تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية لم تسر كما كنا ننوي

وخلال لقائه مع ألكسندر ستاب، رئيس فنلندا، يوم الاربعاء ، على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، أكد الرئيس بزشكيان أنه يسعى دائمًا إلى تعزيز التماسك داخل إيران وتوسيع التعاون مع العالم، وقال: إن عملية تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية لم تسر كما كنا ننوي حتى اليوم، حيث شهدنا جهود الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) لتفعيل آلية الزناد "سناب باك".

وأكد أن إيران لا تنوي صنع أسلحة نووية، وبالتالي لا نمانع الشفافية في هذا الصدد، مضيفًا: "نظرًا لتجربة الولايات المتحدة والدول الأوروبية في انتهاك التزاماتها، بالإضافة إلى الهجوم العسكري على إيران في خضم المفاوضات، هناك انعدام ثقة بالغرب، لكننا نعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتغلب على انعدام الثقة هذا".

وأكد أن تعزيز التعددية وتجنب الأحادية هو الحل الأمثل لتحسين مستوى التفاعلات الدولية وتعزيزها، وأضاف: "على المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، أن تتحلى بمسؤولية أكبر تجاه إرساء السلام والاستقرار والحفاظ عليهما، وأن تتخذ إجراءات عملية فعّالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني".

كما أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب في هذا الاجتماع أن السبيل الوحيد للتغلب على المشاكل في البيئة الدولية هو الحوار والتفاهم عبر الدبلوماسية. وقال: "نحن بحاجة إلى تعددية حقيقية، وفي ظل ابتعاد العالم عن الأحادية يجب ألا نسمح لمجال متعدد الأقطاب أن يحل محل التعددية".

