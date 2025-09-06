لاريجاني: التعاون بين إيران والعراق يجب أن يصبح ملموسا أكثر

واستقبل علي لاريجاني اليوم السبت، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق السيد عمار الحكيم، الذي يزور طهران حاليا.

ووصف لاريجاني خلال اللقاء، العراق بأنه بلد صديق، شريك دينيا وقويا إقليميا، مؤكداً أن التعاون بين إيران والعراق استراتيجية ويجب أن يصبح أكثر ملموسية في ظل الظروف المتقلبة والدینامیکیة الراهنة.

من جانبه رأی السید عمار الحكيم خلال اللقاء أن الحرب التي شنتها" إسرائيل" ضد إيران، خلافا لتصورات الکیان الصهيوني زادت من قوة إيران في المنطقة، وقال إن المسلمين أشادوا بالدور القوي لإيران.

وأضاف أن التصرفات الشريرة للكيان الصهيوني اليوم في إطار نظرية "إسرائيل الكبرى" أكدت حقانية إيران في وصف هذا الكيان بـ"الورم السرطاني"، وأن المنطقة برمتها أصبحت اليوم أكثر حساسية تجاه مغامرات "إسرائيل".

