مساعد الرئيس الإيراني: عمق جرائم حرب الـ12 يوما أعظم من جرائم فترة الدفاع المقدس

وأكد اوحدي في مؤتمر التضحية والجهاد والشهادة الذي أقيم في مصلى الإمام الخميني (رض) بمدينة رشت شمال البلاد، اليوم الاثنين، أن الشهداء هم قمة السلطة وبقوا في التاريخ.

وفي تكريمه لذكرى شهداء الثورة الإسلامية، بمن فيهم الشهداء المظلومون في حرب الـ12 يوما، قال أوحدى: بفضل اقتدار الشعب الإيراني وقدرة القوات العسكرية والصاروخية الإيرانية، لم ينجح الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه واضطر في النهاية إلى قبول الهزيمة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: لولا الصواريخ الإيرانية والشهداء في هذه الحرب لكان العدو الصهيوني بالتأكيد يسعى لتحقيق أهدافه الشريرة.

وتابع اوحدي: لقد سعى العدو الصهيوني إلى خلق الرعب واغتيال قادتنا ولكن في هذه الحرب، جدد الشعب الإيراني الولاء للشهداء والقيادة مرة أخرى، وتحدث قائد الثورة الإسلامية بقوة ضد الأعداء وبتواضع أمام عوائل الشهداء.

وأشار أيضا إلى تواضع قائد الثورة الإسلامية تجاه عوائل شهداء حرب الـ12 يوماً وكلامه أمامهم، مضيفا: إن تصرف قائد الثورة يعد درسا عظيما لنا كمسؤولين وشعب في التعامل مع عوائل الشهداء.

endNewsMessage1