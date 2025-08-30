بزشكيان: العقوبات تفاقم معاناة الشعب الإيراني وتفعيل "سناب باك" الأوروبي يهدد الوحدة الوطنية

جاء ذلك في حوار اجراه 3 ناشطين اعلاميي-سياسيين وهم محمد علي أبطحي، وعبد الله كنجي، وعلي رضا معزي، مع الرئيس بزشكيان ، حول أهم قضايا الساعة وتقييم أداء الحكومة خلال عامٍ كامل، وتم بثه مساء الجمعة عبر القناة الاولى للتلفزيون الايراني.

وردًا على سؤال حول موقف الحكومة من تفعيل آلية الزناد "سناب باك" قال الرئيس بزشكيان: "لا نسعى إطلاقًا لتفعيل آلية الزناد "سناب باك"، لكن من المشكوك فيه أن بعض الدول الأوروبية، التي تنتهك هي نفسها العديد من القوانين الدولية، تتهمنا اليوم بعدم الالتزام بأي إطار! كيف نقبل مثل هذه الادعاءات من هذه الدول؟".

وأضاف: "هذا جانب واحد من القضية، لكن همي الرئيسي، حتى قبل مناقشة آلية الزناد "سناب باك"، التي لا نرغب بطبيعة الحال في تفعيلها، هو ما يحدث داخل البلاد. همي الرئيسي هو الهتافات والأصوات التي تُرفع والتي تسعى لتقويض هذه الوحدة والتماسك الناشئين".

واكد أن هذه هي القضية التي تشغل باله حاليًا، وأضاف: "لا أخشى من إعادة فرض العقوبات أو التهديدات الخارجية؛ بل أخشى بشكل رئيسي من النزاعات والانقسامات الداخلية والصراعات التي تنشأ أحيانًا حول قضايا ثانوية. فالأعداء أيضًا يرغبون بحدوث مثل هذه النزاعات تحديدًا".

وأكد الرئيس بزشكيان إيمانه بضرورة تطبيق ما قلناه عن الإسلام والدين في المجتمع، قائلاً: "إذا سادت الحقيقة والعدل والنزاهة والإنسانية والإنصاف في المجتمع، حتى لو لم نكن نملك صواريخ، أو لو لم نكن نملك طائرات إف-16 وهم يملكون طائرات إف-35، فلن يطمع أحد في ترابنا ومياهنا بهذه السهولة".

وأكد قائلاً: "حتى لو كنا نملك الصواريخ، ولكن لا نمتلك دعم الشعب، فليس لدينا القوة. أنا لا أقول إنه لا ينبغي أن نمتلكها، بل يجب أن نمتلك القوة حتى لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا. لكن الأهم من ذلك هو الوحدة والتماسك الداخلي. يجب أن نحترم بعضنا البعض، ونقبل حقوق بعضنا البعض. أي أنه ليس من الضروري أن تكون الوسائل العسكرية وحدها كافية للاقتدار".

*لا نسعى للحرب

وأضاف: نحن لا نسعى للحرب، ولكن إذا أرادوا الاعتداء علينا، فسنواجههم بقوة. نحن لا نريد الحرب، وقد قلنا ذلك منذ البداية، لكننا لا نخشى الحرب أيضًا. وقد أثبت شعبنا أنه في حال اندلاع الحرب، سيتعزز تماسكه ووحدته الداخلية بقوة أكبر.

وخلّد ذكرى الشهداء الذين سقطوا في هذه الأيام نتيجةً للأعمال الإرهابية وقال: هذا الامر يُظهر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائمًا ضحيةً للإرهاب على مدى أربعين أو خمسين عامًا. وبينما يتهم البعض الجمهورية الإسلامية بدعم الإرهاب أو زعزعة الأمن في المنطقة، يُثبت التاريخ بوضوح أن الجمهورية الاسلامية كانت ضحيةً للإرهاب منذ البداية. وللأسف، فقدنا في العدوان الأخير قادةً وعلماء ومواطنين اعزاء.

واضاف: نحن لم ولن نسعى إلى الحرب. ولكن كما ذكرتُ في بداية الحديث، منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة، بدأ الأعداء بتنفيذ الاغتيالات، وكانوا يسعون لتنفيذ انقلاب، وكانوا يسعون إلى تقسيم البلاد. هذا ليس بجديد. اليوم، بتحليلاتهم وخططهم، حتى بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، افترضوا أن إيران في أضعف حالاتها. برأيي، وبناءً على تحليلي، ظنوا أنه عندما يهاجمون، سينزل الناس إلى الشوارع في اليومين الثاني والثالث، وعندها ستسقط الدولة والثورة والبلاد.

وقال: "كانت فكرتهم أن الشعب في البلاد مستاء من الاوضاع. في البداية، جاؤوا واستهدفوا حدودنا. لم يكن هناك شيء على الحدود سوى نقاط تفتيش أُقيمت لمنع دخول المرتزقة. حاولوا الدخول من مناطق مختلفة. ثم ضربوا مقرات شرطتنا، مفترضين أن الناس سينزلون إلى الشوارع ولن يوقفهم أحد.

واكد بالقول: كان شعاري، سواء خلال الانتخابات أو بعدها، دائمًا هو بناء الوحدة والتماسك داخل البلاد. إذا اتحدنا وتلاحمنا، سنمتلك قوة لا حدود لها، لأنه عندما يجتمع الشعب، لن تطمع أي قوة في دخول البلاد. وكان الإمام الخميني (رض) قد قال أيضًا (ردًا على احتمال وقوع هجوم عسكري أمريكي): إذا هاجموا، فعليهم النزول الى الارض تاليا؛ حينها ماذا سيفعلون في مواجهة الناس الذين سيتصدون لهم؟.

وردًا على سؤال وهو هل ستكون هناك حرب أم لا؟ قال: إذا اتحدنا، فلن يطمعوا. كانوا يطمعون في أنه إذا اندلعت حرب، فسيتمكنون من إنهاء المهمة. لم يتخيلوا أننا سنبقى. نحن لا نسعى إلى الحرب، ولكن إذا أرادوا العدوان فسنواجههم بقوة. لا نريد الحرب، وقد قلنا هذا منذ البداية، لكننا لا نخشى الحرب أيضًا. وقد أثبت شعبنا أيضًا أنه إذا اندلعت حرب، سيتشكل التماسك والوحدة الداخلية بقوة أكبر بكثير.

واضاف: نحن نحاول الا تقع الحرب، لكن أمريكا وإسرائيل تسعيان لتقسيم إيران، تسعيان لإسقاطها ولكن لا يريد أي إيراني تقسيم بلاده أو الاستسلام في ذل.

وأكد الرئيس بزشكيان: أولًا، يحاولون استفزاز القوميات. إذا لم تنجح هذه الطريقة، سيؤلبون الدول على بعضها البعض. وإذا لم تُجدِ نفعًا أيضًا، فسيدخلون الميدان مباشرةً. وراء هذا الوجه الجميل والجذاب الذي يظهرونه، تكمن حقيقة شيطانية؛ يقتلون النساء والأطفال وكبار السن والمرضى بلا هوادة. لكن عندما يريدون التحدث إلى الشعب، يهتفون بشعارات الديمقراطية ويقولون إنهم جاؤوا لنشر الحرية في هذه الدول ، السؤال هو: لماذا يُنزل من يزعمون حرية الشعوب هذه المآسي بالنساء والأطفال في غزة وفلسطين وسوريا ومناطق أخرى؟ ما ذنبهم؟ إنهم يكذبون. التوجه واضحٌ جليّ. لن يتوقفوا عن أفعالهم، ولكن إذا وقفنا متحدين ومتماسكين في بلدنا، أتصور أنهم لن يطمعوا بسهولة، لأن هذا الأمر سيكلفهم غاليًا.

*لا نسعى وراء آلية الزناد

واعتبر تعميق الخلافات بين مختلف التوجهات في البلاد بانه يمكن ان يكون اخطر بكثير من آليات مثل اعادة فرض العقوبات وقال: لا نسعى إلى تفعيل إعادة فرض العقوبات. لا نسعى إلى ذلك إطلاقًا؛ ولكن من المشكوك فيه أن بعض الدول الأوروبية، التي تنتهك الكثير من القوانين الدولية، تتهمنا اليوم بعدم احترام الإطار! كيف نقبل مثل هذه الادعاءات من دول كهذه؟ هذا جانب واحد من القضية لكن همي الرئيسي، حتى قبل مناقشة إعادة فرض العقوبات، والذي لا نرغب بطبيعة الحال في تفعيله، هو ما يحدث داخل البلاد. همي الرئيسي هو الأصوات والهتافات التي تُرفع والتي تريد تقويض هذه الوحدة والتماسك الناشئين.

وأكد بزشكيان: الحقيقة هي أنه في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، تم الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وتم منح البلاد امتيازات قد لا تكون مقبولة في غيابها.

واضاف: من الطبيعي والمقبول إبداء الآراء والنقد أثناء عملية صنع القرار، ولكن عندما تتخذ القيادة قرارًا وتحدد مسارًا، فإن معارضة الآخرين تُقوّض التماسك. حتى لو كان المسار المختار ضعيفًا في نظر البعض، لكننا نتبعه بوحدة وتماسك، فستكون قوتنا الوطنية أعظم بكثير مما لو اخترنا مسارًا قويًا وصحيحًا للغاية، ولكن هناك صراعات وخلافات داخلية على طول الطريق. هذه هي وجهة نظري العامة. نحن لا نسعى بأي حال من الأحوال إلى تفعيل إعادة فرض العقوبات ولا نرحب بمثل هذا السيناريو. لقد بذلنا قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك.

*معظم مشاكل البلاد ناجمة عن العقوبات

وقال الرئيس بزشكيان: النظريات التي تقول إن العقوبات ليست مهمة لا تتفق مع الواقع. المشاكل التي نواجهها اليوم ناجمة بشكل كبير عن العقوبات. لم يقل أحد إن العقوبات غير فعالة. كما يؤكد قائد الثورة دائمًا على قسوة هذه العقوبات.

واضاف: حتى البعض ممن يدّعون فهم الواقع يعترفون انفسهم بأن العقوبات قد تكون أشد فتكًا من الحرب نفسها. لأنه عندما تُفرض العقوبات، لا يصل الدواء، ولا تصل المواد الحيوية، وتصبح حياة من هم في حالات حرجة أكثر عرضة للخطر. لذلك، لا يمكن تجاهل العقوبات أو التقليل من أهميتها.

وصرح الرئيس بزشكيان قائلاً: "أنا شخصياً أؤمن بضرورة تطبيق ما قلناه عن الإسلام والدين في المجتمع. إذا سادت الحقيقة والعدل والنزاهة والإنسانية والإنصاف في المجتمع، حتى لو لم نكن نملك صواريخ، أو لو لم نكن نملك طائرات إف-16 ولديهم طائرات إف-35، فلن يطمع أحدٌ في ترابنا ومياهنا بهذه السهولة".

وقال: حتى لو كنا نملك صواريخ، ولم نمتلك دعم الشعب، فلن نتملك القوة. أنا لا أقول إنه لا ينبغي لنا امتلاكها، بل يجب أن نمتلك القوة حتى لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا. لكن الأهم من ذلك هو الوحدة والتلاحم الداخلي. يجب أن نحترم بعضنا البعض، ونقبل حقوق بعضنا البعض. أي أنه ليس من الضروري أن تكون الوسائل العسكرية وحدها كافية لامتلاك الاقتدار".

