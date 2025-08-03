عراقجي: التخصيب سيُستأنف وفقا للظروف/ تفعيل آلية الزناد سيُنهي دور أوروبا في المفاوضات النووية

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قال عراقجي أنّ "العدوان العسكري على ايران أثبت استحالة الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني"، وحذّر من أنّ استمرار نهج المواجهة لن يُصعّب مسار الدبلوماسية فحسب، بل سيُدمّر أيضًا فرصة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار عراقجي إلى أنّ إيران لا تزال تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم، وأنّ هذه التكنولوجيا "لن تُدمّر بالقصف"، وقال: "لن تعود إيران إلى المفاوضات إلا عندما تتأكد من صدق رغبة أمريكا في اتفاق مُربح للطرفين". كما وصف تفعيل أوروبا لآلية الزناد بأنّه "نهاية دورها في المفاوضات النووية".

وحول تصريح ترامب بأنّه إذا استأنفت إيران التخصيب، سيتم استهدافه من جديد قال: لا يوجد خيار عسكري لبرنامجنا النووي السلمي. إذا كانت لديهم مخاوف، فيمكننا حلّها بالمفاوضات. وكما تفاوضنا وتوصلنا إلى اتفاق عام ٢٠١٥ بناءً على هذه المخاوف، وكان الجميع في غاية الارتياح. اعتبر جميع الأوروبيين هذا الاتفاق إنجازًا للدبلوماسية الأوروبية. كما أعربت الولايات المتحدة عن سعادتها وقالت إن جميع المخاوف قد اُزيلت. لقد أثبت العدوان العسكري على منشآتنا النووية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي أنه لا يوجد خيار عسكري.

وعن حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الايرانية في العدوان الصهيوني والاميركي ، قال: بشدة. لكن لدينا التكنولوجيا، والتكنولوجيا لا يمكن تدميرها بالقنابل.

*سنواصل تخصيب اليورانيوم

وفيما اذا كانت ايران ستواصل ستواصل تخصيب اليورانيوم، قال: بلى، سنفعل.

وعن الوقت الذي سيتم سيُستأنف فيه التخصيب، قال: لا أعلم. هذا شأنٌ يخص منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتابع: الإرادة موجودة. هذا حقنا وإنجازنا. لقد استثمرنا فيه بكثافة. دفعنا أموالًا طائلة. عانينا ألم العقوبات. عانينا ألم اغتيال علمائنا. حاربنا لمدة ١٢ يومًا وفقد أكثر من ألف شخص حياتهم. لذا لا يمكننا التنازل عن هذا الحق.

وحول الوقت الذي سيتم فيه تخصيب اليورانيوم قال: نحتفظ بحقنا في استئناف برنامج التخصيب. يعتمد توقيت وكيفية استئنافه على الظروف. لكن يجب على الولايات المتحدة أن تفهم أنه لا يمكنها تدمير التكنولوجيا بالقصف. من خلال المفاوضات، يمكن التوصل إلى اتفاق يُرضي الطرفين. إذا كان الشاغل الرئيسي للولايات المتحدة هو ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا، فهذا ممكن؛ لأننا واثقون من سلمية برنامجنا، ولا نمانع في مشاركة هذه الثقة مع الآخرين.

وردا على سؤال وهو هل ما زال لدى ايران 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%؟ قال عراقجي: لا أعرف. بصراحة لا أعرف؛ لأنها كانت في الأماكن التي قُصفت.

واضاف: ليس لديّ معلومات دقيقة، ولا عدد محدد، لكنني أعرف بشكل عام أنها كانت في المنشآت التي قُصفت (اصفهان ونطنز وفوردو). منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تُقيّم الوضع. بالطبع، هذا صعب للغاية. من الصعب جدًا الاقتراب من هذه المنشآت المتضررة.

*الاضرار التي لحقت بالمنشآت النووية كانت جسيمة

واردف قائلا: ليس لديّ معلومات دقيقة بعد القصف. أعلم أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية جسيمة، وأعلم أن موادنا النووية كانت في أماكن تعرضت للهجوم.

وقال: على الرغم من فقدان العديد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في فوردو ونطنز، لا يزال بإمكاننا التخصيب، ولا تزال لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بعد الهجمات، لأننا نمتلك المعرفة النظرية والعملية بذلك.

وتابع وزير الخارجية: لدينا الكثير من العلماء والفنيين الذين كانوا يعملون في منشآتنا، وكما ذكرت، لدينا القدرة على القيام بذلك. لكن متى وكيف نستأنف التخصيب يعتمدان على الظروف.

وحول منشأة نووية جديدة لم تكن قد تم تفعيلها حين الهجوم على ايران، هل هوجمت ام لا، قال: على حد علمي، نعم.

ووصف الأسلحة النووية بانها غير إنسانية، واضاف: هذه الأسلحة منافية للإسلام وفقًا لتعاليمنا الإسلامية، ولدينا فتوى في هذا الشأن كما تعلمون. ولكن إذا كانت هناك مخاوف، فهناك طريقة لمعالجتها. وكما تفاوضنا في المرة السابقة، يمكننا تكرار ذلك بالطبع، إذا كانت هناك نية حقيقية لدى الطرف الآخر.

وقال: في اللحظة التي نستنتج فيها أن لدى الطرف الآخر تصميمًا جادًا وحقيقيًا على التوصل إلى حلٍّ رابحٍ للجميع. ولكن إذا أرادوا المجيء وإملاء ما لم يتمكنوا من تحقيقه في عملياتهم العسكرية، فهذه ليست مفاوضات. لذا، إذا كنا مقتنعين بأنهم قادمون من أجل حلٍّ رابحٍ للجميع، فسنبدأ المفاوضات غدًا.

وفيما اذا كانت ايران تتفاوض حتى لو كانوا لا يزالون (الاطراف الغربية) يريدون تخصيبًا صفريًا؟ قال: نتفاوض لإقناعهم باستحالة الوصول إلى مستوى تخصيب صفري. ما داموا مصرين على "مستوى تخصيب صفري"، فلن يكون هناك اتفاق. هذا لا يعني عدم وجود مفاوضات. يمكننا التفاوض، ويمكنهم تقديم حججهم، وسنعرض آراءنا وأسبابنا؛ يمكننا التحدث. لكن مع "مستوى تخصيب صفري"، لن يكون هناك اتفاق، أما مع "مستوى صفري للقنبلة (الذرية)"، فنحن نتفق.

واضاف: إذا استأنفنا المفاوضات، فعليهم توضيح سبب مهاجمتهم لنا في خضم المفاوضات السابقة، وعليهم ضمان عدم تكرارهم ذلك، وتعويضنا بطريقة ما عن الضرر الذي سببوه لنا. لذا، من البديهي أن المفاوضات الجديدة لا يمكنها تجاهل الأحداث على الأرض. يجب أن يقنعونا بأنه سوف لن يكون هناك هجوم.

*التعويضات

وحول طبيعة التعويضات قال: جميع أنواع التعويضات. هذا أمرٌ قابلٌ للتفاوض. تعويض مالي عما فُرض علينا، وكما تعلم، فقد استشهد عددٌ كبيرٌ من شعبنا في هذه الهجمات. لذا لا يمكننا ببساطة العودة إلى المفاوضات والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. لم يعد الوضع كما كان. لقد هاجمونا. وتضررت منشآتنا بشدة. لذا لا يمكننا الدخول في مفاوضات والتظاهر بأن شيئًا لم يحدث. هذا بديهي. لذا ستكون المفاوضات هذه المرة أكثر صعوبة، ويجب أن يفهموا أنهم بمهاجمتهم منشآتنا النووية لم يُسهّلوا مسار المفاوضات، بل زادوه تعقيدًا وصعوبة.

وتابع وزير الخارجية: في الواقع، مررنا بتجربتين سيئتين. في عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تفاوضنا عليه لمدة عامين ونصف، أعادت فرض عقوباتها دون أي مبرر أو سبب، رغم وجود تقارير عديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بالتزام إيران الكامل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. الآن، الوضع أكثر صعوبة، لأن منشآتنا قد انتُهكت. لكن إذا استأنفنا المفاوضات، فنحن بحاجة إلى خطوات من الولايات المتحدة لضمان عدم لجوءها إلى العمل العسكري مجددًا، وأن التزامها به سيظل قائمًا في حال توصلها إلى اتفاق. لا أعتقد أنها تستطيع منحنا ضمانًا تامًا. لكن عليها اتخاذ بعض خطوات بناء الثقة. هذا أمر صعب للغاية. هناك جدار ضخم من انعدام الثقة بيننا، ولا أعتقد أنه يمكننا إزالته بسهولة. ليس من السهل حتى فتح نافذة في هذا الجدار السميك.

*تبادل الرسائل مع ويتكوف

وفيما اذا كان على اتصال مع ستيف ويتكوف منذ الحرب؟ قال: لم أتحدث إليه، لكننا تبادلنا الرسائل أثناء الحرب وبعدها، وأعتقد أننا اتفقنا على فائدة إبقاء قناة التواصل مفتوحة.

واضاف: أعتقد أن هناك رغبة من جانبهم في استئناف المحادثات، ولكن كما ذكرت، الأمور ليست كما كانت عليه سابقًا. لا يمكننا استئناف المحادثات كما كانت.

وردا على سؤوال وهو هل قدّم ويتكوف أي مقترحات لاستئناف المحادثات؟ قال: نعم، بشكل مباشر وغير مباشر. أثناء الحرب وبعدها. ليس سرًا. لقد أثاروا هذه المسألة في مناسبات مختلفة. ولكن يجب تهيئة مناخ مناسب لاستئناف المحادثات.

*لا حل عسكريا للبرنامج النووي الايراني

وقال وزير الخارجية الايراني: لقد أثبت العدوان الأخير أنه لا يوجد حل عسكري للبرنامج النووي الإيراني، وأن السبيل الوحيد لحل المشكلات هو المفاوضات. للتوصل إلى حل تفاوضي، علينا أن نبدأ لعبة "الربح للجميع". لذا، فإن إحدى طرق الخروج من المفاوضات تقوم على الأخذ والعطاء. إذا كانوا مستعدين، فنحن مستعدون ايضا.

واضاف: هناك اتجاه عام في البلاد على عدم التفاوض بعد الآن بسبب العدوان، لكن لا توجد رغبة في التوجه نحو التسلح. هناك نقاش حول هذا الموضوع في المجتمع، في الجامعات، في وسائل الإعلام، وحتى في البرلمان. لكن سياستنا لم تتغير. في الحكومة، في النظام بأكمله، نتمسك بفتاوانا ومبادئنا. لذلك لن نسعى لامتلاك الأسلحة النووية.

*آلية الزناد

وحول تفعيل آلية الزناد التي يلوح بها الاوروبيون ، قال: لا نعتقد أن لدى الاوروبيين أي أساس قانوني أو أخلاقي لتفعيل آلية الزناد. إنهم غير قادرين على استخدام آلية الزناد في خطة العمل الشاملة المشتركة. لذا من الواضح أنهم لا يستطيعون تمديدها.

واضاف: نظرًا لعدم وفاء الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولدعم بعضها مقترح الولايات المتحدة المتعلق بالتخصيب الصفري، لم يعد من الممكن اعتبارها أطرافًا في الخطة ، لأن الخطة تعترف بتخصيب إيران وتقبل تخصيبها بنسبة 3.67%. إذا لم تقبل بذلك، وإذا رأت أن التخصيب الصفري خيار أفضل، فلن تعود أطرافًا في الخطة ، وبالتالي لا يمكنها استخدام آلية فض النزاعات الواردة فيها. هذا هو فهمنا، وقد أبلغناهم أننا لا نعتقد أن لديهم الحق القانوني في ذلك. لقد أرسلتُ رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وعرضتُ حججنا التي توضح سبب اعتقادنا بأنه ليس لديهم الحق القانوني في القيام بذلك.

وقال: إذا فعّلوا آلية الزناد، فلن يكون الأمر ذا أهمية كبيرة بعد الآن، لأننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مجلس الأمن لا يستطيع حمايتنا من العدوان والعقوبات غير القانونية. فليتخذوا أي قرار يريدونه. إذا فعّل الأوروبيون آلية الزناد، فقد حرموا أنفسهم من أي مشاركة أخرى في المفاوضات النووية مع إيران. وسوف لن نتحدث معهم بعد الآن.

*الحاجة للتخصيب بنسبة 20 بالمائة

وقال عراقجي: كيف يمكنهم القول إن إيران لا تحتاج إلى التخصيب؟! نحن بحاجة إلى التخصيب، نسبة 20% ضرورية لمفاعل طهران البحثي، الذي يوفر الأدوية لأكثر من مليون إيراني. وأيضًا، بالنسبة للتخصيب الذي يقل عن 5%، فنحن بحاجة إليه لمفاعلاتنا النووية التي نبنيها ونصممها. نحن نعمل على هذه التقنية أيضًا.

*فكرة تشكيل كونسرتيوم للتخصيب

وحول فكرة تشكيل كونسرتيوم إقليمي للتخصيب وهل لا يزال هذا خيارًا مطروحًا قال: أستطيع أن أقول إن إنشاء كونسرتيوم إقليمي فكرة جيدة، لكنه لا يمكن أن يحل محل تخصيبنا لليورانيوم.

وفيما إذا كان مقره في إيران، فهل ستقبل به، قال: هناك جوانب فنية وقانونية ومالية عديدة لكونسرتيوم محتمل في إيران لم نتطرق إليها بعد. بالطبع، طُرحت هذه الفكرة في المفاوضات التي سبقت الهجوم، لكنها بقيت على حالها بعد توقف كل شيء. لست متأكدًا الآن من جدوى هذه الفكرة، لكننا مستعدون لمناقشتها إذا لزم الأمر.

*التعاون مع الوكالة الذرية

وقال عراقجي حول طبيعة التعاون مع الوكالة الذرية بعد العدوان على ايران: من الواضح أن الوضع على الأرض قد تغير. لذا، نحن بحاجة إلى طريقة عمل جديدة مع الوكالة، وقد قبلت الوكالة ذلك، وسترسل فريقًا إلى إيران لمناقشة هذه الطريقة التي ستحدد كيفية عملنا في المستقبل. ستستند بالطبع، إلى قانون أقره برلماننا، والذي يُسند التعاون مع الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لذا، يجب أن يمر كل شيء عبر هذا المجلس، والسبب واضح، فهناك مخاوف أمنية بشأن التعاون مع الوكالة، ويجب أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.

واضاف: كنا نتعاون مع الوكالة بشكل جيد للغاية سابقًا. لكن نتيجة هذا التعاون كانت هجومًا على منشآتنا النووية، والآن يجب علينا مراعاة جميع تدابير السلامة والأمان قبل مواصلة التعاون مع الوكالة. لذا، دعونا ننتظر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة حول كيفية التعاون.

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