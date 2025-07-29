طهران وباكو تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والإعلامي في مواجهة التحديات الإقليمية

والتقى مساعد وزير الخارجية ومدير عام دائرة أوراسيا في وزارة الخارجية الايرانية "مجتبى دميرجي لو"، أمس الاثنين، نائب وزير الخارجية الأذربيجاني "آراز عظيموف"، والمتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان "أيخان حاجي زاده".

وخلال اللقاء الذي جمع دميرجي لو ونائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، تم استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وأكد على تطوير العلاقات الودية والأخوة بين البلدين.

وأكد الطرفان على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المتبادلة. كما ناقش الجانبان مجالات تطوير التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي.

وشدد دميرجي لو خلال تقديمه تقريرا عن عدوان الكيان الصهيوني على إيران، على أهمية تطوير التعاون الإعلامي بين البلدين.

بدوره، رحب أيخان حاجي زاده أيضا بالتفاعل المتزايد بين المتحدثين باسم وزارتي خارجية البلدين، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الودية مع إيران.

كما جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل تبادل الوفود الإعلامية وتعزيز التعاون بين وكالتي أنباء البلدين.

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