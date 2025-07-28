إيران: أميركا وبعض الدول الغربية متواطئة في استمرار الإبادة الجماعية في غزة
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "المحو الاستعماري" لفلسطين مستمر بدعم وموافقة مؤسساتية من الولايات المتحدة وعدد من الحكومات الغربية، التي تخلّت عن بوصلة أخلاقها وأصبحت تبرر الجرائم الفظيعة بحق الشعب الفلسطيني رغم احتجاجات شعوبها.
وافادت وزارة الخارجية الايرانية، ان بقائي كتب في منشور على منصة "اكس": إن "المحو الاستعماري" لفلسطين يتم بموافقة وتواطؤ مُؤسساتي من بعض السياسيين وصناع القرار الأمريكيين/الغربيين عديمي الأخلاق.
وتابع: "لقد فقدت هذه الحكومات الغربية بوصلتها الأخلاقية (رغم احتجاجات شعوبها على جرائم الكيان الصهيوني الفظيعة)، ولهذا السبب أصبحت خاضعة للكيان الصهيوني، ويمكنها بسهولة دعم اعتداءاتها السافرة وتبرير إبادتها الجماعية".