إيران: أميركا وبعض الدول الغربية متواطئة في استمرار الإبادة الجماعية في غزة

وافادت وزارة الخارجية الايرانية، ان بقائي كتب في منشور على منصة "اكس": إن "المحو الاستعماري" لفلسطين يتم بموافقة وتواطؤ مُؤسساتي من بعض السياسيين وصناع القرار الأمريكيين/الغربيين عديمي الأخلاق.

وتابع: "لقد فقدت هذه الحكومات الغربية بوصلتها الأخلاقية (رغم احتجاجات شعوبها على جرائم الكيان الصهيوني الفظيعة)، ولهذا السبب أصبحت خاضعة للكيان الصهيوني، ويمكنها بسهولة دعم اعتداءاتها السافرة وتبرير إبادتها الجماعية".

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