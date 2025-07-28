وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان أزمة غزة والعلاقات الثنائية

وافاد مكتب العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية عن إجراء محادثة هاتفية بين السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، ووزير الخارجية الايراني الدكتور عباس عراقجي.

وناقش الجانبان الأزمة الإنسانية الحادة في غزة التي أثرت على سكانها البالغ اكثر من مليونين.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني، ودعا إلى توفير وصول فوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية.

كما أعرب عن أمله في أن يُثمر المؤتمر الدولي المقبل لحل القضية الفلسطينية، المقرر عقده في نيويورك اليوم.

وتبادل عراقجي والسيناتور إسحاق وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والزيارة المقبلة للوفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكستان.

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